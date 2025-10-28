Ovo je jeziva istina o pilećem mesu – da li znate uopšte šta jedete?

Vodite računa šta kupujete, a još više šta unosite u organizam!

Čime se zapravo hrane pilići na farmama za preradu pilećeg mesa, kako bi postigle brzi rast u roku od 5 do 7 nedelja?

Pileća prsa se smatraju jednom od glavnih komponenti zdrave ishrane i dobrim izvorom proteina. U isto vreme, ima prilično nisku cenu i lako se priprema. Međutim, jeftina piletina jedna je od „najprljavijih“ vrsti živinskog mesa.

Ako brinete o svom zdravlju, pažljivo pročitajte ovaj tekst kako biste saznali moguće rizike od čestih konzumacija industrijske piletine.

Istina o piletini

Da bi smanjili troškove pilećeg filea, proizvođači moraju da smanje troškove ishrane pilića i ubrzaju njihov rast. Kao rezultat toga, koristi se jeftina hrana i agresivni preparati za brzo debljanje.

Životni ciklus piletine od 5 do 7 nedelja

U proseku, životni ciklus pilića na farmama za preradu živinskog mesa, je od 5 do 7 nedelja, nakon čega se oni ubijaju i šalju na preradu (dok seljaci piliće gaje do nekoliko godina pre klanja).

Hemijsko izlaganje počinje pre pojave pileta. Ovo su različita dezinfekciona sredstva kojima se izlaže jaje. Zatim se ono prevozi u rasplodnu radionicu, gde se izlaže na miliost i nemirlost od konvencionalnih dezinfekcijskih sredstava pa do moćnih antibiotika i vakcina.

Koja je glavna opasnost?

Vakcinacija pilića se po pravilu vrši grupnim postupkom uz pomoć aerosola ili se piju preparati sa vodom. Teoretski, sve vakcine imaju odgovarajuće bezbednosne sertifikate za ptice i ljude.Ali opasnost leži u nepravilnoj upotrebi vakcina, nekvalitetnoj grupi lekova i nepripremljenosti pilića na imunizaciju. Šteta za ljude može se sastojati u nekvalitetnom mesu zaraženom bolestima usled vakcinacije i nepravilne upotrebe.

Bolest jednog pileta može dovesti do smrti celokupnog uzgoja, zato se antibiotici daju u razmacima ali tokom celog života pileta. Šteta koja se pritom nanosi je raznolika…

Prvo: konzumiranje takve piletine može poremetiti rad jetre, bubrega i probavnog trakta kod ljudi.

Drugo: alergični ljudi mogu doživeti razne akutne reakcije. Ali je možda najopasnija ta redovna mikrodoza antibiotika. Ovo dovodi do pojave bakterija otpornih na antibiotike.

Drugim rečima, ako osoba, na primer, dobije upalu pluća, onda antibiotici kojima se piletina hranila (a koju smo mi jeli) neće uticati na patogene. Što znači da ćemo postati imuni na antibiotike jer stalno primamo tu određenu dozu kroz meso koje jedemo.

Takođe je veoma važno šta pile jede. Pored posebno uvedenih aditiva, u hrani za piliće mogu da se nađu i pesticidi, ali i estrogen, ženski hormon koji povećava telesnu težinu kod pilića.

Kod žena, višak ovog hormona može izazvati poremećaj mesečnog ciklusa, a kod muškaraca neplodnost.

Pored toga, redovna konzumacija mesa sa hormonima može dovesti do smanjene proizvodnje sopstvenih hormona, kožnih problema, alergijskih reakcija i smanjenog imuniteta. Deca koja pate od seksualnog razvoja posebno su pogođena hormonskim suplementima i reproduktivna funkcija tela se potom zaustavlja.

Zaključak:

Pilići koji se proizvode na farmama za preradu mesa, puna su hormona i ostalih tvari koja ubrzavaju njihov rast. Klanice daju svoj doprinos, gde se leševi pilića tretiraju dezinfekcionim sredstvima.

Ali istražiti svaki komad mesa nije moguć. Stoga, glavni kriterijum za potrošače ostaje izgled i ukus pilećeg mesa. Ako možete, piliće kupujte kod seljaka koji ih hrane prirodnijom hranom.

