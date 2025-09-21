Ovo je mnogo bolje umesto ulja: Daleko je ukusnije i zdravije, a 1 kilo menja čak 4 litre zejtina

Koristi se od davnina, ali je nekako ustuknulo pred raznoraznim rafinisanim uljima.

Suncokretovo ulje nikad nije bilo skuplje, pa je zbog svoje poprilično niže cene svinjska mast postala izuzetno „vruća“ roba

Potražnja za ovom namirnicom nikad nije bila veća, pa uzgajivači svinja već sad zadovoljno trljaju ruke. Kantica masti u vreme naših baka bila je neizostavna u svakoj kući, a iako ju je u drugi plan gurnulo upravo suncokretovo ulje, sada ponovo doživljava svojih pet minuta slave.

– Odrastao sam na svinjskoj masti, ne samo ja već i sva deca iz mog komšiluka. Tada nije bilo mega marketa i velikog izbora, jelo se ono što je na našem imanju bilo proizvedeno. Ne mogu da tvrdim, ali smatram da su tada svi bili i zdraviji. Svinjska mast je mnogo bolja od ulja i dobro je što se sada više koristi. Znate bar šta jedete – kaže za RINU Slobodan Vasilijević iz Čačka koji i sam uzgaja svinje.

Jedan kilogram masti menja čak četiri litre suncokretovog ulja. Imajući u vidu trenutne cene gde kilogram prve namirnice košta 200 dinara kad se kupuje direktno od proizvođača, a litar druge oko 190 dinara, jasno je da je ušteda višestruka i da će vam za svinjsku mast biti potrebno čak četiri puta manje novca. Osim što je povoljnija dokazano je i zdravija, a hrani daje poseban ukus.

– Kvalitet masti zavisi od toga kako se svinja hranila dok se tovila. Mora imati minimum 200 kilograma, a mast mora da se topi oko pet ili šest sati kako bi kasnije mogla da stoji nekoliko godina. Ukoliko nije tako odrađeno, onda je pravljenje masti uzaludan posao. Od kako je cena ulja otišla u nebesa, potražnja za svinjskom masti je drastično skočila. Prodaju se zalihe i od prethodne godine – kaže Slobodan.

Nutricionisti poručuju da se sastav svinjske masti najpre može uporediti sa maslinovim uljem što daje izuzetno povoljan efekat na organizam. Većinu monozasićenih masti u ovoj namirnici čini oleinska kiselina, zdrava masna kiselina koja koristi radu srca i koja je povezana sa nižim nivoom lošeg holesterola.

Ono što još dodatnih poena u doba ove skupoće stavlja na stranu svinjske masti jeste činjenica da istu količinu možete tokom spremanja hrane koristiti nekoliko puta, dok ulje nakon jedne upotrebe možete samo da bacite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com