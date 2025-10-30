Kuvari tvrde: Ovo je jedino povrće koje je bolje smrznuto nego sveže

Kada razmišljate o smrznutom povrću koje držite u zamrzivaču – možda ga realno zapostavljate. Ipak, upravo je jedan povrtni proizvod došao u fokus kuvara i prehrambenih stručnjaka. Naime, oni tvrde da je u nekim slučajevima ovo povrće bolje kad je smrznuto nego sveže.

Istorija zamrzavanja graška

Sam proces zamrzavanja povrća datira još iz 1920-ih godina, kada je američki poduzetnik Clarence Birdseye razvio tehnologiju brzog zamrzavanja, inspirisan metodama Inuit-naroda. Upravo je grašak među prvim komercijalnim proizvodima koji su masovno zamrzavani.

Zašto stručnjaci preporučuju smrznuti grašak

Stručnjaci i kuvari ističu nekoliko ključnih prednosti:

Smrznuti grašak zadržava izuzetno sladak ukus i dobru teksturu, dok svež može brzo izgubiti na kvalitetu.

Praktičnost: već očišćen i spreman za jelo – štedi vreme u kuhinji.

Dugotrajniji: dok svež grašak mora brzo da se upotrebi, smrznuti čuva kvalitetu i može čekati.

Kuvarica Anthea kaže da zaista bira smrznuti grašak jer, kako objašnjava: „ne samo lakši i praktičniji, već jer svež može imati neprijatnu teksturu“. Slično kaže i kreatorka recepata Grace Bianco: „Svež grašak može izgubiti prirodnu sladost i postati skrobast ako se ne pojede brzo. Smrznuti zadržava slatkoću i bolju teksturu zahvaljujući brzom zamrzavanju na vrhuncu zrelosti“.

Kako to primeniti u kuhinji

Smrznuti grašak je vrlo svestran: može se dodati u variva, supe, rižota, testenine, kao prilog sa maslacem ili maslinovim uljem – a može i u hladnim jelima poput francuske salate. Jedan poznati kuvar, Dan Pelosi (poznat kao „Grossy Pelosi”), uvek ima zalihu smrznutog graška za „zadnji čas”, jer „odmrzava se tako brzo da ga gotovo ne morate kuvati“.

Zaključak

Ako ste birali između svežeg i smrznutog graška – stručnjaci su ujedinjeni: smrznuti često pruža bolji ukus, bolju teksturu i veću praktičnost. Naravno, svež povrće ima svoje prednosti i mesto – ali u slučaju graška, zamrzivač je često bolji saveznik.

