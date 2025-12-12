Ovo je najgora namirnica u Srbiji, bežite od nje kao đavo od krsta.

Ako postoji jedna stvar koju sam vremenom naučio, to je da nam ponekad najveći problem ne pravi ono što jedemo – već ono što mislimo da je zdravo ili bezazleno.

E baš tu se krije jedna namirnica koju većina ljudi u Srbiji koristi svaki dan, često nesvesno i u ogromnim količinama. I da budem iskren, i ja sam mislio da je to sitnica… dok jednom nisam pročitao jedan online tekst i zapitao se: „Čekaj, da li ja ovo stvarno unosim u sebe svaki dan?“

Pričamo o margarinu. Takvi proizvodi mogu da sadrže trans-masti, veštačke arome, emulgatore čija imena ne možemo ni da izgovorimo i stabilizatore koji drže sve to na okupu. I onda se čudimo što nam varenje sporo, koža izgleda loše a energija nam je nikakva.

Da li si se ikada zapitao kako je moguće da nešto stoji mesecima, a ne pokvari se? Ja jesam – i baš tad sam odlučio da ga izbacim iz kuće. Kada sam krenuo da kuvam bez njega, shvatio sam da mi ne fali apsolutno ništa. Posle toga je sve imalo prirodniji miris i ukus.

Istina, margarin je brz, praktičan, uvek pri ruci ali nekad sve to dođe na naplatu. Naročito kad se ugreje do visokih temperatura – tada postaje još problematičniji. Zato nije ni čudo što nutricionisti sve češće upozoravaju da su proizvodi sa trans-mastima najveći neprijatelj zdravlja iz vaše kuhinje.

Ako već želiš nešto što se maže ili koristi za kuvanje, biraj puter, kvalitetno ulje poput maslinovog ili domaću mast u malim količinama.

U suštini, niko ne kaže da treba da se odreknemo svega. Ali ako već možemo treba da izbegnemo ono što je loše za nas. Zdravlje se ne čuva sa velikim odlukama, već sa onim malim izborima koje pravimo svaki dan.

