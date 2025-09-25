Ovo je najgora vrsta sira za zdravlje srca, upozorava kardiolog

Određene vrste sira mogu ozbiljno ugroziti zdravlje srca, posebno ako se konzumiraju redovno i u većim količinama. Iako sir može biti izvor kalcijuma i proteina, nije svaki izbor dobar za kardiovaskularni sistem.

Kardiolog dr Tarikšah Sajed naglašava da je ključno obratiti pažnju na količinu i vrstu sira koju konzumirate. „Sir koji se konzumira umereno obično ima mali uticaj na LDL holesterol, ali sirevi sa visokim sadržajem masti mogu ga značajno povećati ako se jedu u prekomernim količinama“, kaže on za Parade.

Glavni razlog za to je sadržaj zasićenih masti, što povećava rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara i visokog krvnog pritiska.

Pored izbora sira, važno je i sa čim ga kombinujete.

Najproblematičniji su sirevi sa visokim sadržajem zasićenih masti i natrijuma. Dr Sajed objašnjava: „Prerađeni sirevi i tvrdi, punomasni sirevi poput čedara i parmezana imaju veći sadržaj zasićenih masti i soli, što može povećati LDL holesterol i krvni pritisak.“

Najgori primer je maskarpone, koji ima 29 grama zasićenih masti i 44 grama ukupnih masti po porciji. Poređenja radi, oko 55 grama čedara sadrži 23 grama zasićenih masti i 364 miligrama natrijuma, što može brzo da premaši dnevne preporuke Američkog udruženja za srce.

Zdravije alternative koje srce voli

Umesto masnih i slanih sireva, stručnjaci preporučuju konzumaciju prirodnih, manje masnih varijanti poput feta sira, svežeg kozjeg sira ili mocarele. Ovi sirevi imaju niži sadržaj natrijuma i zasićenih masti, a uz to pružaju korisne nutrijente bez dodatnih hemikalija.

Saveti za pametniji izbor

Prilikom kupovine sira, važno je čitati deklaraciju i birati proizvode sa što manje sastojaka. Prirodni sirevi bez dodataka i boja su bolji izbor za svakodnevnu ishranu, posebno ako vodite računa o zdravlju srca.

Zaključak stručnjaka je jasan — nije svaki sir loš, ali sirevi sa visokim sadržajem masti i loše kombinacije sa drugim vrstama hrane mogu učiniti inače zdravu namirnicu u potencijalnu pretnju za srce. Pametan izbor čini razliku.

