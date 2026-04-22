Ovo je najnezdravija riba – a većina ljudi baš nju najčešće kupuje

Mnogi biraju ribu zbog zdravlja, ali nesvesno unose živu i hormone. Najnezdravija riba je često najprodavanija zbog niske cene u marketu.

Kada biramo šta ćemo za ručak, riba je uvek na glasu kao najbolji izbor za zdravlje. Ipak, u moru različitih vrsta, postoji ona „problematična“ grupa koja može doneti više štete nego koristi. Odgovor na pitanje koja je zapravo najnezdravija riba nije uvek jednostavan, jer sve zavisi od toga gde je rasla i kako je na kraju pripremljena.

Veliki predatori koji kriju živu

Ako tražimo najproblematičniju kategoriju, onda su to definitivno velike ribe koje dugo žive.

Ribe poput tune, sabljarke ili morskog psa su na vrhu lanca ishrane i vremenom akumuliraju živu. Upravo zato se smatraju za najnezdraviju ribu ako se jedu prečesto, jer unosite teške metale koji štete organizmu.

Stručnjaci zato uvek kažu da je umerenost ključna, naročito za osetljive grupe poput dece.

Najlošija vrsta ribe iz sumnjivog uzgoja

Često nas privuče niska cena u zamrzivačima, ali tu se krije prava zamka.

Vrsta ribe, kao što je recimo pangasius, često dolazi iz uzgajališta gde se ne pazi previše na čistoću vode.

Loši uslovi: Riba raste u prenatrpanim bazenima punim hemije.

Hormoni i antibiotici: Koriste se kako bi riba brže rasla i preživela loše uslove.

Gubitak kvaliteta: Takvi fileti su nutritivno siromašni i puni su viška vode.

Problem nije u ribi, nego u prženju

Ponekad ono što ribu pravi „lošom“ nije njeno poreklo, nego način na koji je spremamo.

Duboko pržena riba, uvaljana u dosta brašna i ulja, gubi skoro sve svoje prednosti. Tada čak i najkvalitetniji komad mesa postaje najnezdravija riba jer se natopi masnoćama koje zapravo niko ne želi u svom telu.

Pečenje na žaru ili u rerni je uvek neuporedivo bolja opcija.

Skrivene soli u gotovim proizvodima

Na kraju, tu su i industrijski proizvodi poput ribljih štapića i namaza. U njima je često više hleba, soli i konzervansa nego same ribe.

Ovakve prerađevine su često najlakši put da se pojede nezdrava riba, jer su pretrpane aditivima koji popravljaju ukus, dok je prava nutritivna vrednost skoro nikakva.

Pametnije je uvek kupiti svež komad i začiniti ga kod kuće.

Masne vrste su zdrave, ali pune kalorija

Ribe poput lososa ili skuše su sjajne zbog omega-3 kiselina, ali su i veoma kalorične. To ih ne čini lošim, naprotiv, ali ako neko pazi na svaki gram masti, one mogu postati najnezdravija riba zbog previsokog energetskog unosa.

Važno je samo znati meru, jer je oslić uvek „lakši“ izbor od masnog odreska lososa.

Dakle, sledeći put kada budete stajali ispred zamrzivača, setite se da niska cena često znači i manjak zdravlja, pa radije izaberite manji, ali kvalitetniji komad za svoj tanjir.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

