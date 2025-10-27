Ovo je najotrovnije voće: Puno je pesticida, a kad je sezona jedemo ga svaki dan

Ovo je najotrovnije voće, a Srbi ga obožavaju. Izbegavanje voća i povrća koji su najviše tretirani pesticidima je važan korak ka zdravijem životu, a jagode i spanać sadrže najviše otrova.

Voće i povrće su ključne komponente zdrave ishrane, ali je jednako važno da budu bezbedni za jelo – što znači da su čisti od prljavštine i pesticida.

Svake godine od 2004. godine, Radna grupa za životnu sredinu (EVG), neprofitna organizacija koja ima za cilj da učini životnu sredinu zdravijom, rangira neorganske proizvode sa najviše pesticida koje nazivaju „12 prljavih“.

„Ove godine, utvrđeno je da je 75 procenata svih uzorkovanih konvencionalnih svežih proizvoda sadržalo ostatke potencijalno štetnih pesticida“, navodi EVG. „Ali za kod onih koji su ušli u „12 prljavih“, ogromnih 95 procenata uzoraka sadrži pesticide“, prenosi CNBC.

Jagode i spanać ponovo su zauzeli prva dva mesta na ovogodišnjoj listi. Posebno treba obratiti pažnju i na „veliki skok“ grožđa.

„Neki pesticidi su u studijama na ljudima povezani sa problemima koji uključuju pobačaje, urođene mane i smetnje u učenju ili razvoju kod dece“, navode Centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

Zato obratite pažnju na kompletnu listu od voća i povrća sa najvećim količinama pesticida:

Jagode

Spanać

Kelj, raštan…

Grožđe

Breskve

Kruške

Nektarine

Jabuke

Babura i ljuta paprika

Trešnje

Borovnice

Boranija.

Zašto je važno da izbegavamo hranu tretiranu pesticidima?

Zdravlje mozga

U dokumentima iz 2008. godine se navodi da se brojni pesticidi smatraju neurotoskinima koji mogu da utiču na mozga sisara i ljudi. Istraživanja su pokazala da postoji jaka povezanost između izloženosti pesticidima i Parkinsonove bolesti – hroničnog i progresivnog poremećaja kretanja.

U izveštaju iz 2011. godine otkriveno je da je glifosat između 60% i 100% uzroka zagađenja vazduha. U Evropi, preko 40% podzemnih voda je pozitivno na glifosat, a Nemci su ovaj pesticid našli u ljudskom urinu. Glifosat je pronađen i u krvi ljudi pa čak i u majčinom mleku.

Zdravlje dece

Deca su podložnija toksinima od odraslih. Američka akademija za pedijatriju je upozorila da je izloženost pesticidima u ranom uzrastu povezana sa rakom kod dece, smanjenom kongitivnom funkcijom i problemima u ponašanju.

Istraživanja su pokazala da predškolska deca izložena pesticidima imaju manju izdržljivost, lošiju koordinaciju očiju i lošiju kratkoročnu memoriju od dece koja nisu bila izložena istom nivou toksina.

(nova.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com