Ovo je najzdravija biljka na svetu: Leči sve od srca do slabe kose, a retko ko je jede

Potočarka je nepravedno zaboravljena biljka za koju stručnjaci veruju da je najzdravija na svetu. U sebi krije neverovatnu kombinaciju vitamina i minerala, a njen efekat na organizam je toliko snažan da se koristi i u ishrani i u prirodnoj medicini.

Moćnija od spanaća i citrusa

Potočarka sadrži obilje gvožđa – više nego spanać – i zapanjujuće velike količine vitamina C, čak više od pojedinih agruma. Upravo zato stručnjaci je svrstavaju u pravu riznicu zdravlja koja pomaže telu da funkcioniše savršeno.

Čisti krv i podmlađuje organizam

Studije su pokazale da potočarka smanjuje oksidativni stres, čisti krv i podstiče apetit. Osim toga, deluje kao prirodni detoks – eliminiše toksine iz organizma i daje telu novu energiju.

Napitak od potočarke – eliksir zdravlja

Najpoznatiji način korišćenja jeste sok od potočarke. Preporučuje se da se razredi sa vodom u meri 1:5. Dovoljna je jedna čaša na nekoliko dana, jer u većim količinama može imati i neželjene efekte.

Tajna za lepu kosu i čistu kožu

Potočarka nije samo hrana – ona je i prirodni kozmetički saveznik. Sok se može utrljavati direktno na kožu ili teme, a obloge od potočarke koriste se protiv opadanja kose i raznih kožnih problema. Rezultati su često vidljivi već nakon nekoliko tretmana.

Štiti srce i krvne sudove

Neki stručnjaci idu i korak dalje – tvrde da redovno konzumiranje potočarke može pomoći u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Zbog svog jedinstvenog sastava, ova biljka čuva srce i krvne sudove, jača imunitet i produžava vitalnost.

