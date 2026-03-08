Postoji jedna namirnica iz konzerve koju mnogi izbegavaju, a zapravo je veoma korisna za zdravlje. Stručnjaci objašnjavaju zašto je dobra.

Ovo je najzdravija namirnica iz konzerve – mnogi pogrešno misle da nije dobra za zdravlje

Konzervirana hrana često ima lošu reputaciju jer mnogi veruju da nije dobra za zdravlje.

Međutim, stručnjaci ističu da postoje izuzeci i da pojedine namirnice iz konzerve mogu biti veoma hranljive i korisne za organizam, prenosi klix.ba.

Jedna od njih je riba iz konzerve, posebno sardina, koja je bogata hranljivim materijama i predstavlja brz, praktičan i zdrav obrok.

Zašto su sardine iz konzerve dobre za zdravlje

Sardine su izuzetno hranljive i sadrže niz važnih nutrijenata koji pozitivno utiču na zdravlje. One su bogate omega-3 masnim kiselinama, proteinima, kalcijumom i vitaminom D.

Omega-3 masne kiseline poznate su po tome što doprinose zdravlju srca, pomažu u smanjenju upala u organizmu i mogu pozitivno uticati na rad mozga.

Osim toga, sardine su odličan izvor kalcijuma, posebno kada se konzumiraju zajedno sa sitnim kostima koje omekšaju tokom procesa konzerviranja.

Koje su još namirnice iz konzerve dobre za zdravlje?

Pored sardina, postoje i druge konzervirane namirnice koje mogu biti korisne za zdravlje, ako se konzumiraju umereno:

pasulj i druge mahunarke

tunjevina

paradajz

kukuruz

Ove namirnice zadržavaju veliki deo hranljivih sastojaka i mogu biti praktično rešenje kada nemate vremena za pripremu obroka.

Ipak, na ovo treba obratiti pažnju

Iako konzervirana hrana može biti dobra za zdravlje, važno je birati proizvode sa što manje dodataka. Preporučuje se da proverite deklaraciju i izaberete varijante sa manjim sadržajem soli ili bez dodatih konzervansa.

Kada se pravilno uklopi u ishranu, konzervirana hrana može biti jednostavan način da obogatite jelovnik hranljivim namirnicama.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

