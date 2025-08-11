Ovo je najzdravija riba na svetu – čak je i bolja od lososa! Evo zašto je morate uključiti u nedeljni jelovnik

Ova riba je zdraviji izbor od lososa – otkrijte zašto morate da je jedete svake nedelje!

Malo ko razmišlja o koristi skuše koju ona ima za organizam, više cene samo njene kvalitete ukusa. Svaki proizvod ima hemijska svojstva i na određeni način deluje na organizam.

U hemijskom sastavu skuše ima mnogo belančevina i masnoća, a njih ima više u ribi ulovljenoj tokom zime u severnijim regionima.

Uobičajena količina masti je 13 grama što je dovoljno da se riba definiše kao masna. Belančevina je u proseku 18 grama i apsorbuju se tri puta brže od belančevina u goveđem mesu.

Skuša je niskokalorična riba. Da bismo dobili dnevni unos kalorija, treba da pojedemo otprilike 700 grama ribe, ali ne bi trebalo da zaboravimo o mastima u njoj.

Nezasićenih masnih kiselina u skuši je u velikim količinama. One su dragocen proizvod i antioksidans. Pomažu u jačanju membrana ćelija organizma na račun neutralizacije slobodnih elektrona.

To su radikali koji mogu da probiju zidove ćelija i da naruše njihovu aktivnost. To dovodi do pojavljivanja niza oboljenja, uključujući i onkološka. Da bismo to izbegli, važno je da se hranimo odgovarajućim proizvodima.

Nije slučajno što se deci daje riblje ulje – ono je puno nezasićenih masnih kiselina. Hemijski sastav skuše blagotvorno utiče na harmonični rast i razvoj dece i veoma je koristan i za trudnice i dojilje.

Kako bi se izbegao disbalans između rasta i razvitka unutrašnjih organa kod adolescenata, skuša treba da bude prisutna u njihovom režimu ishrane.

Dragoceni sastojci skuše su i mineralne materije. Ona sadrži kalijum, fosfor, fluor, sumpor, cink, hlor, natrijum. To su mikroelementi ogromne koristi. Celi spektar vitamina B je sadržan u ovoj ribi. Velika je koncentracija vitamina B12 i vitamina PP.

Vitamin B pomaže u sintezi DNK i učestvuje u metabolizmu masti. Česta ishrana sa skušom reguliše šećer u krvi, pomaže sistemu organa za varenje i jača nervni sistem. Pomaže u stvaranju hemoglobina i zasićenju kiseonikom.

Zahvaljujući mastima i nezasićenim masnim kiselinama ona je mnogo korisna za mozak, kožu i kosu. Velika koncentracija fosfora pomaže u izgradnji mnogih fermenata koji su pokretači hemijskih reakcija ćelija.

Celokupna vitalnost organizma može da se obezbedi samo jednom vrstom ribe. Fosforne kiseline u skuši su tkivo ljudskog skeleta, zbog toga je ona mnogo korisna za decu, ali i za odrasle, s obzirom na to da se s godinama kod njih pojavljuju problemi sa mišićno-koštanim aparatom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com