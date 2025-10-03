Ovo je najzdravija večera na svetu: Ukusna i sprema se za 5 minuta, a kilogrami samo nestaju

Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao siromah – svima nam je poznata ova narodna umotvorina koja nije tek tako nastala i održala se do danas.
Mnogi u procesu mršavljena prave veliku grešku i preskaču večeru, a to ni najmanje nije dobro. Nutricionisti nikako ne savetuju odlazak na spavanje praznog stomaka. Kada zaspite gladni, velika je šansa da ćete se probuditi gladniji i da ćete za doručak pojesti mnogo više kalorija.
Prema mišljenju nutricionista, najzdravija večera na svetu je ona koja je lagana, bogata proteinima, puna vlakana i niskokalorična, a istovremeno pruža osećaj sitosti i podržava metabolizam.
Evo dva primera koja se često ističu kao idealni modeli:
1. Proteinska kajgana sa začinskim biljem
Priprema se za samo 5 minuta, a sigurno će podstaći rad metabolizma, potrošnju kalorija i uticati na mršavljenje.
Sastojci:
- 1 celo jaje
- 3 belanca
- sveži vlašac
- 1 kašičica peršuna
- 1 kašičica bosiljka
- 1 kašičica majčine dušice
- malo soli
Obrok pripremajte kao klasičnu kajganu. Iseckajte sveži vlašac, izmutite jaje i belanca i dodajte ostale začine. Zagrejte tiganj na ringli i napravite kajganu.
Ovaj obrok sadrži dovoljne količine vitamina i proteina pa će vas brzo zasititi, a sadrži svega 200 kalorija. Zbog udela proteina povoljno će uticati i na tonus mišića. Po želji možete pojesti i jedno parče tosta.
2. Pravilo 50-25-25 — balansirana večera
Nutricionisti preporučuju da tanjir za večeru bude podeljen ovako:
- 50% povrće bez skroba (brokoli, tikvice, kupus, paradajz)
- 25% proteini (riba, piletina, jaja, tofu)
- 25% kompleksni ugljeni hidrati (integralni pirinač, batat, leblebija)
Oba predložena modela večere su odlična za mršavljenje, zdrav san i stabilan nivo energije. Ključ je u umerenosti, kvalitetu namirnica i vremenu konzumacije. Idealno vreme obroka je barem 3–4 sata pre spavanja.
