Ovo je najzdravija voćka na svetu, nema šta ne leči: Samo jedna na prazan stomak čini čuda za organizam

Najzdravija voćka koja jača srce, smiruje creva i daje energiju. Pojedite jednu ujutru i osetićete razliku za nekoliko dana!

Najzdravija voćka koja postoji u prirodi krije se u malom, smežuranom plodu koji mnogi potcenjuju. Reč je o urmama, slatkim zalogajima koji deluju kao prirodna apoteka.

Lekari ih savetuju kod anemije, slabog srca, lošeg varenja i visokog holesterola. A caka koja menja sve – pojedite ih ujutru, pre bilo kakvog obroka.

Zašto su urme najzdravija voćka za organizam

Anemični pacijenti bi trebalo da posegnu za urmama što češće, jer su one pravo skladište magnezijuma. Sadrže i kalijum, koji zaustavlja proliv i smiruje nadraženu sluzokožu.

Pomažu i da se crevna flora brzo oporavi posle antibiotika ili stresa.

Redovno žvakanje urmi stvara plodno tle za dobre bakterije u crevima. Telo dobija blagi, prirodni šećer bez naglih skokova insulina.

Upravo zato spadaju u voće koje leči tiho, ali temeljno.

Urme pred porođaj: stara tajna babica

Žene koje četiri nedelje pred porođaj svakodnevno jedu urme, lakše podnose kontrakcije. Krvarenje posle porođaja je manje, a sam porođaj brži i mirniji.

Trudnice koje izbegavaju ovo voće često imaju duže i napornije iskustvo u porodilištu.

Akušeri širom sveta zato preporučuju šest do sedam komada dnevno u poslednjem mesecu trudnoće.

Šta se dešava kad pojedete urmu na prazan stomak

Urme na prazan stomak deluju kao blagi pokretač za creva i daju telu šećer koji mu zaista treba. Smiruju glad, regulišu stolicu i podižu energiju bez kofeina. Jedna do tri urme ujutru pre kafe su sasvim dovoljne.

Lek za slabo srce iz bakine sveske

Osobe sa slabim srcem mogu da naprave domaći napitak koji jača srčani mišić.

Recept je prost i star koliko i sama palma datulje:

Uveče potopite nekoliko urmi sa semenkama u čašu vode

Ujutru izvadite koštice iz ploda

Sve zajedno sa vodom sameljite u blenderu do gustog napitka

Pijte u nekoliko gutljaja tokom dana

Urme imaju i svojstvo da snižavaju nivo lošeg holesterola u krvi. Sistematska analiza objavljena u časopisu „Nutrients“, istraživanje o uticaju urmi na lipidni profil i šećer u krvi, pokazuje da redovna konzumacija može povoljno delovati na masnoće u krvi.

Mršavljenje uz urme

Zvuči neobično, ali slatke urme pomažu kod skidanja kilograma. Velika količina vlakana brzo izaziva osećaj sitosti i zaustavlja napade gladi posle ručka.

Umesto čokoladice u tri popodne, pojedite dve urme sa šakom badema. Skratićete unos kalorija, a nećete imati osećaj uskraćenosti.

Kome urme nisu preporučljive

Iako su blagodeti urmi velike, nisu za svakoga u neograničenim količinama.

Dijabetičari treba da ih jedu uz savet lekara, najviše dve do tri dnevno. Osobe sa osetljivim crevima i sklonošću nadimanju neka krenu polako, jedna urma dnevno je dobar početak. Kod alergije na sulfite obavezno proverite deklaraciju, jer se neke sušene urme tretiraju ovim konzervansom.

Kako birati i čuvati urme da ne izgube snagu

Najbolje su one mekane, sjajne kore, bez belih naslaga šećera na površini. Sorta „Medjool“ se smatra kraljicom među urmama zbog karamel ukusa.

Čuvajte ih u staklenoj tegli na hladnom mestu, ne u plastičnoj kesi.

U frižideru ostaju sveže i do šest meseci, a u zamrzivaču godinu dana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

