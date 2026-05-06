Ovo je najzdravije jelo na svetu: Pravi se od samo 4 sastojka i najdugovečniji ljudi ga jedu svaki dan

Najzdravije jelo na svetu krije se u 4 osnovna sastojka i košta sitno. Probajte recept koji jedu ljudi sa 100 godina.

Zamislite jelo koje kuvaju već stotinama godina, koje se sprema u jednom loncu, ne košta skoro ništa, a ljudi koji ga jedu svaki dan dožive duboku starost. Zvuči previše dobro da bi bilo istinito, ali nije. Reč je o jednostavnoj seoskoj čorbi koju u jednom selu na Sardiniji kuvaju iz dana u dan, iz generacije u generaciju. Naučnici su godinama proučavali šta tačno ti ljudi stavljaju u tanjir i došli do iste stvari. Najzdravije jelo na svetu nije ni egzotično, ni skupo, ni komplikovano – ima samo četiri osnovna sastojka.

Zašto je baš ovo jelo dugovečnih osvojilo svet

Selo Akarauli na Sardiniji važi za jednu od takozvanih plavih zona, mesta gde ljudi rutinski prelaze stotu.

Tamošnje bake i deke ne piju proteinske šejkove. Oni jedu minestrone. Tu domaću čorbu od pasulja, povrća i malo testenine spremaju gotovo svakog dana.

Lonac stoji na šporetu, dolije se voda, dodaju sezonske namirnice i jelo se vraća kao stari poznanik.

Četiri sastojka koja čine ovaj obrok za dug život

Recept se prenosi usmeno, pa svaka kuća ima svoju varijantu. Osnova je uvek ista i svodi se na četiri stuba:

tri vrste pasulja (najčešće beli, pinto i bubreg pasulj)

sezonsko povrće (šargarepa, krompir, tikvice, paradajz, blitva)

maslinovo ulje sa Sardinije, hladno ceđeno

malo testenine ili ječma za sitost

Začinjava se belim lukom, peršunom i listom lovora. Ni traga od kockica i pojačivača ukusa.

Upravo zbog jednostavnosti, kažu da je ova tradicionalna italijanska čorba najzdravije jelo.

Tajna je u kuvanju, a ne u sastojcima

Evo onog što se obično preskoči.

Bake u Akarauliju ne kuvaju minestrone na brzinu. Pasulj se prethodno potopi preko noći, pa se jelo krčka na tihoj vatri dva do tri sata. Tako se mahunarke razlažu, oslobađaju rezistentni skrob i postaju lake za varenje.

Ujedno, povrće pušta sve svoje fitonutrijente u tečnost, pa pojedete i ono što obično završi u kanti.

Dodatni trik je što se supa kuva u većoj količini i jede dva dana zaredom. Drugog dana, kažu meštani, ima bolji ukus.

Nauka se slaže, jer se aroma produbljuje, a skrob se delimično pretvara u oblik koji hrani dobre bakterije u crevima.

Šta tačno ova supa radi organizmu

Kombinacija mahunarki i povrća daje obilje vlakana, biljnih proteina i polifenola. Maslinovo ulje donosi zdrave masti koje pomažu srcu. Prema studiji objavljenoj u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“, svakodnevno konzumiranje mahunarki povezano je sa nižim rizikom od preranog umiranja kod starijih osoba u sedam različitih populacija sveta.

Drugim rečima, ne treba vam čudotvorni dodatak, već tanjir tople čorbe.

Ljudi koji redovno jedu ovakav obrok obično imaju stabilniji šećer u krvi, bolju probavu i niži holesterol.

Supa od pasulja i povrća deluje i na težinu, jer dugo siti, a ima malo kalorija po porciji.

Kako da napravite ovo najzdravije jelo kod kuće

Ne morate na Sardiniju. Probajte ovako:

Potopite šolju mešanog pasulja preko noći. Sutradan ga stavite u veliki lonac sa hladnom vodom, dodajte iseckanu šargarepu, krompir, paradajz, blitvu i dva čena belog luka. Krčkajte tiho dva sata.

Pred kraj ubacite šaku testenine i prelijte sa dve kašike maslinovog ulja. Posolite tek na kraju. Pojedite jednu činiju za ručak, drugu sutra.

Ako ovo radite tri puta nedeljno mesec dana, osetićete razliku u energiji i varenju.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

