Ovo je najzdraviji doručak na svetu: Pravi se za 5 minuta, jača imunitet i skida kilograme

Najzdraviji doručak na svetu pravi se vrlo lako i za samo 5 minuta. Samo pomešate sastojke i uživate u zdravoj hrani.

Probajte da jedete najzdraviji doručak na svetu svako jutro tokom mesec dana i samo posmatrajte promene na bolje. Ovaj doručak biće gotov za samo 5 minuta, a izuzetno je zdrav.

Svaki od moćnih sastojaka ovog doručka ima niz hvalospjeva sam za sebe, a zajedno su super energetska bomba idealna za početak dana. Ovaj recept za najzdraviji doručak na svetu jednostavan je za pripremu, tako da se niti oni najzaposleniji ne mogu izvlačiti, a sigurno će im koristiti.

Sastojci:

1 jogurt

1 kašika jabučnog pektina (recept u nastavku)

1 kašika meda

40-50 grama seckanih oraha

pola kašike cejlonskog cimeta

30 kapi propolisa

3 kašike ovsene kaše

suvo voće po izboru

Vreme pripreme je 5 minuta.

Šta je pektin i kako se pravi?

Pektin je tip vlakna koji nalazimo u biljkama, jabuke sadrže posebno visok udeo pektina. Jabučni pektin, topljiva vlaknasta tvar iz jabuke, povoljno utiče na razgradnju masnih tvari. Izvrstan je upijač masti koji smanjuje apsorpciju holesterola iz hrane i pospešuje rad debelog creva.

Recept za domaći pektin

Treba vam 1 kg organskih jabuka i 2 ,5 dl vode. Jabuke operite, odstranite peteljke i plodove narežite na manje komade. Stavite 2,5 dl vode u lonac i vatru na najjače jer pektin mora u najkraćem vremenu postići visoku temperaturu, inače će se raspasti. Jabuke i vodu brzo skuvajte u loncu. Kuvajte na umerenoj vatri 30 minuta. Potom mešajući nastavite da kuvate dok se masa ne zgusne na polovinu. Kašikom ocedite kroz cediljku i odmah smesu pektina spremite u sterilizovanu teglu.

Kako pripremiti ovaj doručak?

Noć pre pomešajte jogurt i jabučni pektin i ostavite u frižider da se pektin poveže. Možete ovo učiniti i ujutro, ali onda ćete morati da čekate da se pektin rastvori. Ujutru dodajte ostale sastojke i sve pomešajte. Neka malo odstoji da se povežu sastojci, jogurt dođe na sobnu temperaturu i rastopi zobena kaša.

Zašto je ovaj doručak najbolji?

Jača imunitet

Prevencija je mnogim infekcijama

Deluje antiupalno

Poboljšava cirkulaciju

Daje lepši izgled koži i kosi

Štiti zdravlje zuba

Pomaže u mršavljenju.

(Stil Kurir)

