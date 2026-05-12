Ovo je najzdraviji doručak na svetu: Topi salo i jača organizam, a možete ga nositi i na posao

Ovo je najzdraviji doručak! Topi salo kao lud, čuva srce i garantuje sitost do ručka - a idealan je i za poneti na posao!

Pitate se koji je najzdraviji doručak koji možete da spakujete u posudu i ponesete na posao? Nutricionisti uglavnom pokazuju u istom pravcu: kaša od celog zrna ovsa. I ne, ne mislimo na one šarene instant kesice pune šećera.

Govorimo o pravoj, kuvanoj zobi koja stomak drži sitim do ručka, a kilograme vuče nadole.

Zašto baš ovsena kaša za doručak menja sve

Ovas je jeftin, dostupan i izdašan. Pakovanje zrna naći ćete u svakoj prodavnici zdrave hrane, a porcija košta manje od kafe sa pekarom.

Tajna se krije u jednom sastojku koji se zove beta glukan. To rastvorljivo vlakno u dodiru sa tečnošću u stomaku formira gust gel koji usporava pražnjenje želuca.

Posledica je jednostavna: nema čupanja za slatkiš oko jedanaest.

Telo dobija sporu, mirnu energiju umesto skoka i pada šećera u krvi. Upravo zato je doručak od ovsa omiljeni izbor sportista i ljudi koji rade smenski posao.

Slana ili slatka kaša od zobi

Lepota ove priče je što jedan recept ide u dva potpuno različita smera.

Slana varijanta: ubacite kuvano jaje, kockicu mladog sira, urdu ili kašiku humusa. Posolite, pobiberite, dodajte sečen praziluk.

Slatka varijanta: kašika meda, malo cimeta, rendana jabuka, suvo grožđe ili kakao u prahu. Pravi domaći desert za doručak.

Bogata varijanta: dodajte kašiku lanenog semena ili oraha za omega-3 masne kiseline.

Letnja varijanta: kuvanu kašu ohladite i prelijte jogurtom, dodajte borovnice i bademe.

Najzdraviji doručak i mršavljenje

Ako stalno gladujete na dijetama, problem nije vaša volja. Problem je obrok koji se brzo svari. Ovsena kaša za doručak rešava tu zamku jer gel od beta glukana zadržava vodu i mehanički puni stomak.

Apetit se smanjuje, a telo prirodno bira manje porcije za ručak.

Bonus je što ovas hrani korisne bakterije u crevima. Zdrava mikrobiota direktno utiče na metabolizam, raspoloženje i imunitet. Manje nadutosti, redovnija stolica, mirnija koža.

Srce, holesterol i krvni pritisak

Ovde priča postaje ozbiljna. Redovan unos beta glukana iz ovsa povezan je sa nižim nivoima lošeg LDL holesterola.

Meta-analiza 28 randomizovanih studija o efektu ovsenog beta-glukana na holesterol, objavljena u časopisu „American Journal of Clinical Nutrition“, pokazala je da unos od najmanje 3 grama beta-glukana dnevno značajno smanjuje ukupni i LDL holesterol kod odraslih osoba.

Naravno, kaša nije zamena za propisanu terapiju. Ali kao dnevna navika može biti tihi saveznik srcu.

Dodajte tome antioksidanse zvane avenantramidi, jedinstvene baš za ovas, koji pomažu krvnim sudovima.

Recept za poneti na posao

Zaboravite instant pahuljice koje su prošle kroz fabriku tri puta. Kupite zob u zrnu, idealno krupnu (steel cut) ili sitniju ovsenu krupicu.

Uveče potopite 1 šolju zobi u 3 do 4 šolje mleka ili vode

Ujutru kuvajte 15 do 20 minuta uz povremeno mešanje

Dodajte med, cimet, suvo grožđe i parče jabuke pred kraj

Prebacite u staklenu posudu sa poklopcem i ponesite na posao

U kancelariji je dovoljno samo zagrejati. Miris cimeta po hodniku je besplatan bonus.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

