Ovo je nazdravije biljno ulje: Svi koji imaju srčane probleme treba da ga koriste

Biljno ulje je glavna namirnica u kuhinji, no često je predmet kontroverzi što je nateralo mnoge da se zapitaju da li je biljno ulje loše za nas. No kao i kod većine rasprava vezanih uz zdravlje, odgovor je komplikovaniji nego što se to naizgled čini.

Šta je biljno ulje?

Izraz „biljno ulje“ se odnosi na ulja dobijena iz biljaka poput semenki, orašastih plodova i žitarica.

“Najčešći primeri su sojino ulje, ulje uljane repe, suncokretovo, maslinovo, susamovo, laneno, palmino i ulje od kikirikija”, kaže registrovana dijetetičarka Medi Paskvarielo.

Ova ulja mogu varirati u boji, mirisu, ukusu i idealnoj temperaturi za kuvanje, tako da najbolja primena za kuvanje zavisi od vrste.

Međutim, izraz „biljno ulje“ najčešće označava mešavinu ulja. To često uključuje kombinaciju ulja soje, kukuruza, suncokreta, kikirikija i/ili kanole, prema registrovanoj dijetetičarki Loren Flek.

Tipična mešavina biljnog ulja je bez mirisa, ukusa i prikladna za kuvanje na visokoj temperaturi, što je čini idealnom opcijom za duboko prženje.

Da li je biljno ulje loše za vas?

Biljna ulja poslednjih godina su na lošem glasu, ali kao i u svim aspektima ishrane i zdravlja, važno je sagledati širu sliku. Prvo, sva hrana može biti deo uravnotežene ishrane.

Dakle, umesto označavanja hrane kao „dobre“ ili „loše“, možda bi bilo korisnije razmotriti kako se neki sastojak (u ovom slučaju biljno ulje) odnosi na vašu ishranu u celini.

Uz to, biljno ulje nije samo po sebi „loše“ za vas, pogotovo jer se koristi u relativno malim količinama.

„Većina ljudi koristi biljno ulje za kuvanje i prelive ili marinade; nećemo otići u ormarić i popiti flašu toga“, ističe Paskvarielo.

Biljno ulje se takođe često koristi za prženu i prerađenu hranu koja nije dobra za zdravlje. Međutim, ako jedete puno ove hrane, „takođe verovatno unosite više šećera, natrijuma i kalorija, dok ne dobijate dovoljno vlakana, proteina ili mikronutrijenata“, objašnjava Paskvarielo.

Drugim rečima jedan sastojak, odnosno biljno ulje, retko je razlog lošeg zdravlja.

Iako sledeća biljna ulja dobijaju dva palca gore od dijetetičara, to ne znači nužno da su druge vrste nezdrave ili da ih treba izbegavati, pogotovo ako uzmete u obzir da se biljno ulje često koristi štedljivo. Imajući to na umu, ova ulja su istaknuta zbog svoje svestranosti i ukusa, uz svoje nutritivne prednosti, piše Real Simple.

Ekstra devičansko ulje

“Ako odlučite da uključite biljno ulje u svoju ishranu, ekstra devičansko maslinovo ulje je sjajno mesto za početak, budući da je aromatično i izuzetno svestrano“, kaže Paskvarielo.

“Bogato je mononezasićenim mastima i antioksidansima korisnim za srce“, kaže Flek. Ekstra devičansko maslinovo ulje izvrsna je opcija za nekuvane primene (kao što su prelivi za salatu i marinade) i kuvanje na niskoj temperaturi, napominje Flek.

Ulje avokada

“Ulje avokada prepuno je mononezasićenih masti i vitamina E“, objašnjava Flek. Takođe ima visoku tačku dimljenja, što ga čini idealnim za niz metoda kuvanja, uključujući pečenje i roštiljanje.

