Ovo je zaboravljena supernamirnica: Najukusniji sok i džem koji ćete ikad probati u životu

Džanarika?

Ringlov, poznat i kao džanarika, možda nije toliko popularan kao njegova čuvena rođaka – šljiva, ali zaslužuje pažnju zbog svojih brojnih blagodeti.

Njegova široka rasprostranjenost u Vojvodini, kao i sposobnost da rađa čak i u nepovoljnim uslovima, čini ga izuzetno vrednim. Iako se često koristi u tradicionalnoj medicini, mnogi nisu svesni bogatstva vitamina, minerala i drugih hranljivih sastojaka koje sadrži.

A koliko je samo zdrav! Prepun vitamina A, B i C, minerala poput fosfora i magnezijuma. Sadrži etarska ulja, pektin, celulozu i organske kiseline. Ringlov je zaist nešto poput superhrane. Dok je u narodnoj medicini nekada bio cenjen za svoja lekovita svojstva, danas se ovaj skriveni dragulj ponovo otkriva kao tajno oružje protiv raznih zdravstvenih problema.

Ali to nije sve! Ringlov je prava zvezda u kuhinji. Od njega se može napraviti gotovo sve – džemovi, sokovi, pa čak i rakija. Džemovi od ringlova su veoma ukusni, dok su sokovi osvežavajući napitci koji nam pružaju sve dobrobiti ovog voća. A za one hrabrije, tu je i rakija koja nosi aromu divljeg voća, iako je možda zanemarena u našim krajevima.

Ukratko, ova mala voćka može biti veliko otkriće za one koji cene prirodne blagodeti i žele da iskoriste sve što nam priroda pruža.

Ova priča o ringlovu nas podseća na važnost očuvanja tradicije i bogatstva naše prirode. Dok mnogi ovo voće smatraju običnim, ringlov pokazuje da u svakom kutku našeg sveta čeka nešto posebno, samo čeka na nas da to otkrijemo.

Recept za džem

Kuva se tako što se na tri kilograma od koštica očišćenog ringlova doda 200 grama šećera i vanilin šećer. Smesa se ostavi da prenoći i da se šećer otopi, pa se sutra kuva do željene gustine. Kao i svaki drugi džem, sipa se u sterilizovane tegle, dobro zatvori poklopcem i to je to.

Recept za sok

Od ringlova se može napraviti i sok. Malo duže traje postupak, ali se isplati.

Na količinu od četiri kilograma očišćenih ringlova sipa se pet decilitara vode, dva limuntusa i prokuva. Smesa se procedi kroz cediljku ili đevđir i u nju doda pet litara vode, kilogram šećera i još jednom prokuva. Opet se procedi i sipa u staklene flaše, koje se, baš kao i kad se kuva paradajz, zatrpaju u ćebad ili stare kapute, ostave da se ohlade i onda ređaju u police. Kad se služi sok od ringlova, pola ide soka, a pola vode a kad je sve rashlađeno, prija još više.

