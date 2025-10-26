Ovo jedete svakog dana, a može biti opasno za mozak — naučnici upozoravaju na namirnice koje Srbi obožavaju

Istraživanje koje je trajalo 15 godina otkriva da neke namirnice mogu ozbiljno oštetiti mozak i dovesti do razvoja demencije. Posebno se ističe hrana kao što su viršle, salame, kobasice i prerađeno meso, koje su svakodnevni sastavni deo ishrane u Srbiji i to su, prema naučnicima, namirnice koje mogu ubrzati razvoj demencije, depresije i ozbiljno oštetiti moždane funkcije. Upravo te namirnice mozak dovode u rizik od demencije.

Rezultati velike studije

U okviru studije objavljene u časopisu Nature Aging, praćeno je više od 2.500 ljudi prosečne dobi 71 godinu. Utvrđeno je da oni koji su često konzumirali prerađeno meso, gazirane napitke i zaslađenu hranu imaju značajno veći rizik od kognitivnog propadanja i mentalnih bolesti.

Stručnjaci objašnjavaju da prerađeno meso, bogato zasićenim mastima, solju i aditivima, podstiče upalne procese koji oštećuju moždane ćelije. U kombinaciji sa šećerom, hranom koja naglo podiže šećer u krvi, ovaj način ishrane postaje ozbiljan rizik za dugoročno zdravlje mozga.

Šta su iskusili oni koji su se hranili zdravije

Suprotno tome, učesnici koji su praktikovali mediteransku ishranu — sa puno voća, povrća, ribe, orašastih plodova i zdravih ulja — pokazali su znatno sporiji pad kognitivnih funkcija.

Posebno se pominje i tzv. MIND dijeta, koja kombinuje principe mediteranske i DASH ishrane i stavlja akcenat na zeleno lisnato povrće i bobičasto voće, kao izuzetno korisnu u očuvanju mentalnog zdravlja.

Kako uneti promene?

Smanjite unos prerađenog mesa, hrenovki i salama u svakodnevnoj ishrani.

Zamenite slatkiše i gazirane napitke voćem, orašastim plodovima i prirodnim sokovima.

Uvedite više ribe, povrća i integralnih žitarica u jelovnik.

Ništa nije izgubljeno — čak i male promene mogu usporiti kognitivno propadanje i poboljšati pamćenje, tvrde naučnici.

