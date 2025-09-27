Ovo jednostavno voće čuva srce i zaustavlja zaborav: Nalazi se svuda i jeftino je, a pravo je blago

Ima u sebi gomilu korisnih nutrijenata.

Jedno malo, ali moćno voće – brusnice, možda krije ključ za očuvanje pamćenja i prevenciju demencije! Istraživači sa britanskog Univerziteta Istočna Anglija otkrili su da dnevna konzumacija brusnica može biti ključ za poboljšanje pamćenja, usporavanje razvoja demencije i čak smanjenje „lošeg“ holesterola, piše b92.net.

Studija je pratila 60 zdravih ispitanika tokom 12 nedelja, pri čemu je polovina njih svakodnevno konzumirala prah od brusnice, dok je druga polovina primala placebo. Rezultati su bili iznenađujući – ispitanici koji su konzumirali brusnice pokazali su značajno poboljšanje u pamćenju u svakodnevnim događajima, bolju cirkulaciju krvi u mozgu i čak smanjenje nivoa „lošeg“ holesterola.

Dr David Vauzour, vođa istraživanja, ističe da je ovo jedna od prvih studija koja istražuje dugoročni uticaj brusnica na kognitivne sposobnosti i zdravlje mozga. Rezultati su veoma ohrabrujući i mogu poslužiti kao osnova za buduća istraživanja o uticaju brusnice i sličnih bobica na zdravlje mozga.

Brusnice su poznate po svojoj moći u borbi protiv slobodnih radikala u telu, zahvaljujući antioksidansima poput vitamina C i E, kao i flavonoidima. Osim toga, bogate su vlaknima, što može pomoći u promovisanju zdravog varenja i očuvanju zdravlja urinarnog trakta.

Ove male bobice možda kriju veliku tajnu za očuvanje našeg uma i tela u budućnosti!

