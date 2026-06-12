Ovo jelo za zdravlje su naše bake jele svako jutro: čisti creva, drži holesterol u redu i pomaže da skinete kile

Ovo jelo za zdravlje vraća se na trpeze: čisti creva, smiruje holesterol i pomaže kod kila. Probajte recept naših baka već sutra ujutru.

Ovo jelo za zdravlje košta vas manje od jednog hleba, a radi posao za koji ljudi plaćaju skupe dodatke ishrani. Naše bake su ga jele skoro svaki dan i pamte ga po jednoj rečenici: porcija toplog kačamaka sa mlekom, pre škole i pre posla. Trik koji menja sve krije se u vrsti brašna, a o njemu malo kasnije.

Zašto je obično kukuruzno brašno punije od skupih suplemenata

Osnova za ovo jelo za zdravlje mora biti grubo mleveno kukuruzno brašno, po mogućstvu domaće. Ono nosi folate, vitamine B6, K i E, pantotensku kiselinu, tiamin, riboflavin i niacin. Dodajte tome fosfor, magnezijum, cink, kalijum, bakar, selen i mangan. To je spisak koji retko vidite na jednom tanjiru za par dinara.

Grubo mleveno brašno znači više vlakana. Vlakna pune creva, hrane dobre bakterije i pomažu da se ujutru sve pokrene. Neki podaci sugerišu da vlakna iz celih žitarica mogu pomoći da se holesterol drži pod kontrolom, naročito kada zamene beli hleb.

Šta je tačno kačamak dijeta

Kačamak dijeta zamenjuje doručak i večeru ovom namirnicom, dok za ručak izbacujete belo brašno. Jednostavno, bez gladovanja i bez brojanja svakog zalogaja.

Tipičan dan izgleda ovako:

Doručak: kačamak sa kefirom ili jogurtom

Užina: voće

Ručak: supa, glavno jelo i salata, ili samo čorba i salata, ali bez hleba

Užina: voće

Večera: kačamak sa kefirom ili jogurtom

Sto grama palente ima oko 380 kalorija, a sastav je čist i prirodan. Zato i njeni ugljeni hidrati i masti rade u korist organizma, a ne protiv njega.

Kako spremiti zdravu palentu da ne zagori

Palenta se pravi na dva načina, oba laka i brza. Za prvi, u lonac sipajte tri i po šolje vode, malo suncokretovog ulja i prstohvat soli. Kada provri, smanjite vatru na minimum i uz stalno mešanje dodajte šolju palente.

Mešajte drvenom kašikom, nikad metalnom, zbog oksidacije. Uz gotov obrok idu zdrave semenke ili omiljeno povrće.

Drugi način je još lenji. Sipajte litar i po vode, dodajte kašičicu soli i sačekajte da proključa. Ubacite 500 grama kukuruznog brašna, koje će ostati na površini. Drvenom varjačom napravite rupu u sredini i ostavite da se kuva na umerenoj vatri. Posle nekog vremena brašno se stopi sa vodom i palenta je gotova.

Zašto je palenta idealna za kancelariju

Palenta se ne kvari brzo i lepo se nosi u kutiji. Možete je poneti na posao i jesti tokom celog dana, hladnu ili podgrejanu. Dok kolege jure pekaru, vi imate topao obrok koji drži sitost satima.

Najbolje od svega: kača­mak ne traži veštinu, samo malo strpljenja kod mešanja. Jednom kad uhvatite ritam, pravite ga brže nego što čekate kafu.

A kako vi jedete kačamak, sa mlekom, kefirom ili na stari način sa kajmakom? Napišite u komentarima koja kombinacija je kod vas pobedila.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com