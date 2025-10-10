Ovo najbolje čisti jetru: Samo 1 gutljaj na prazan stomak i creva će proraditi kao sat, zaboravićete na lošu probavu

Ovaj „koktel“ možete pripremati ceo život, jer su oba sastojka uobičajena svakodnevna i zdrava hrana
Čista jetra znači zdravlje, vitalnost, energiju, lep izgled i dobro raspoloženje.
Najbolje sredstvo prevencije za zdravu jetru je njeno svakodnevno čišćenje – svako jutro na prazan stomak popijte kašiku maslinovog ulja pomešanog sa kašikom limunovog soka. Nakon toga možete uživati u doručku.
Ovaj „koktel“ možete pripremati ceo život, jer su oba sastojka uobičajena svakodnevna hrana. Posle prvog meseca osetićete promene. Vaš izgled će se poboljšati, tamni krugovi ispod očiju će nestati, ten će postati svežiji, a izgled će se podmladiti.
Creva će raditi kao sat, zaboravićete na zatvor i probleme sa varenjem. Osećaćete se zdravo sa mnogo više energije.
Maslinovo ulje, kao nijedan drugi proizvod, pomaže u otvaranju kanala jetre i žučne kese. Žuč je aktivna u procesu varenja i ubrzava rad vaših creva. Limun i brusnica imaju isti efekat na varenje.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com