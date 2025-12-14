Ovo najgori doručak na svetu: Razara srce i jetru, a mnogi ga jedu svako jutro i misle da je zdrav

Nije brza hrana, pa ni čips, mnogi misle da je prerađena žitarica i sok pomorandže zdravi, a to je najgori doručak koji možete da jedete.

Mnogi misle da je ovaj obrok zdrav, a toliko je uobičajen da je postao normalan Prerađene žitarice ili sok od pomorandđe može biti doručak koji možda nije tako zdrav kao što mislite, već može da bude najgori doručak na svetu.

U vreme kada sve više pazimo na ishranu i biramo prirodnije namirnice, prirodno je da se zapitamo: šta je zapravo najgora stvar koju možemo staviti na tanjir?

Odgovor vas može iznenaditi. Nije reč o brzoj hrani, čipsu ili alkoholu, već o obroku koji milioni ljudi, pa čak i deca, jedu svakog jutra misleći da čine dobro svom zdravlju.

Američki kiropraktičar i zdravstveni edukator dr Erik Berg na TikToku je objasnio zašto jedna od najčešćih kombinacija za doručak može napraviti pravu pometnju u telu. „Mnogi misle da je ovaj obrok zdrav, a toliko je uobičajen da je postao normalan. I sam sam ga jeo kao dete“, priznaje dr Berg.

Šećerna bomba za doručak

On upozorava da je doručak od činije žitarica i čaše soka od pomorandže zapravo prava šećerna bomba, preopterećen je fruktozom i daleko je od zdrave opcije. Na prvi pogled deluje bolje od masnih obroka, ali istina je sasvim suprotna – posebno kada su žitarice u pitanju, jer ih milioni ljudi jedu širom sveta verujući da su dobar izbor.

Prerađene žitarice nisu bezopasne

Iako postoje integralne i vlaknima bogate žitarice, većina popularnih proizvoda je prepuna šećera i veštačkih dodataka. Ukratko, jedemo činiju slatkiša pod maskom žitarica.

Dr Berg napominje da mnoge marke sadrže veštačke boje, arome i ulja, što ih svrstava u ultraprerađenu hranu – hranu koja je toliko promenjena da jedva podseća na svoju prirodnu formu. Najgori doručak jer redovno konzumiranje takvih proizvoda može opteretiti jetru i povećati rizik od masne jetre.

Portal Healthline takođe upozorava: „Žitarice za doručak su često visoko prerađene, sa mnogo dodatog šećera i rafinisanih ugljenih hidrata. Ako ih jedete, pažljivo čitajte sastav i birajte one bogate vlaknima i sa malo šećera.“

Sok od pomorandže nije bezazlen

Problem nije samo u žitaricama – čaša kupovnog soka od pomorandže može sadržati gotovo isto šećera kao i neki gazirani napitak. Kako ističe Džajls Jio, autor knjige Why Calories Don’t Count, sok često nije mnogo zdraviji nego gazirano piće. S druge strane, sveže ceđen sok bez dodataka može biti koristan – sadrži vlakna, pomaže probavi i umerenim količinama smanjuje upale.

Cilj nije da izbacite omiljeni doručak zauvek sa jelovnika, već da budete svesni šta jedete. Jutarnji obrok je gorivo za ceo dan, zato birajte pametno i razmišljajte o tome šta unosite u organizam.

