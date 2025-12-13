Ovo najgori doručak na svetu – razara srce i jetru, a mnogi Srbi ga jedu svako jutro.

Doručak koji možda nije tako zdrav kao što mislite.

U vreme kada sve više pazimo na ishranu i biramo prirodnije namirnice, prirodno je da se zapitamo: šta je zapravo najgora stvar koju možemo staviti na tanjir? Odgovor vas može iznenaditi. Nije reč o brzoj hrani, čipsu ili alkoholu, već o obroku koji milioni ljudi, pa čak i deca, jedu svakog jutra misleći da čine dobro svom zdravlju.

Američki kiropraktičar i zdravstveni edukator dr Erik Berg na TikToku je objasnio zašto jedna od najčešćih kombinacija za doručak može napraviti pravu pometnju u telu. „Mnogi misle da je ovaj obrok zdrav, a toliko je uobičajen da je postao normalan. I sam sam ga jeo kao dete“, priznaje dr Berg.

Šećerna bomba za doručak

On upozorava da je doručak od činije žitarica i čaše soka od pomorandže zapravo prava šećerna bomba, preopterećen je fruktozom i daleko je od zdrave opcije. Na prvi pogled deluje bolje od masnih obroka, ali istina je sasvim suprotna – posebno kada su žitarice u pitanju, jer ih milioni ljudi jedu širom sveta verujući da su dobar izbor.

Prerađene žitarice nisu bezopasne

Iako postoje integralne i vlaknima bogate žitarice, većina popularnih proizvoda je prepuna šećera i veštačkih dodataka. Ukratko, jedemo činiju slatkiša pod maskom žitarica. Dr Berg napominje da mnoge marke sadrže veštačke boje, arome i ulja, što ih svrstava u ultraprerađenu hranu – hranu koja je toliko promenjena da jedva podseća na svoju prirodnu formu. Redovno konzumiranje takvih proizvoda može opteretiti jetru i povećati rizik od masne jetre.

Portal Healthline takođe upozorava: „Žitarice za doručak su često visoko prerađene, sa mnogo dodatog šećera i rafinisanih ugljenih hidrata. Ako ih jedete, pažljivo čitajte sastav i birajte one bogate vlaknima i sa malo šećera.“

Sok od narandže isto nije bezazlen

Problem nije samo u žitaricama – čaša kupovnog soka od pomorandže može sadržati gotovo isto šećera kao i neki gazirani napitak. Kako ističe Džajls Jio, autor knjige Why Calories Don’t Count, sok često nije mnogo zdraviji nego gazirano piće. S druge strane, sveže ceđen sok bez dodataka može biti koristan – sadrži vlakna, pomaže probavi i umerenim količinama smanjuje upale.

Cilj nije da izbacite omiljeni doručak zauvek sa jelovnika, već da budete svesni šta jedete. Jutarnji obrok je gorivo za ceo dan, zato birajte pametno i razmišljajte o tome šta unosite u organizam.

