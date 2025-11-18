Ovo omiljeno povrće čini čuda za zdravlje – topi kilograme, jača imunitet, reguliše pritisak!

Uključivanje povrća, posebno brokolija u ishranu smanjuje rizik od smrtonosnih zdravstvenih problema, tvrde stručnjaci, a prenosi Express.

Mnogi ljudi imaju visok krvni pritisak, potencijalno fatalno zdravstveno stanje poznato i kao hipertenzija. To znači da srce mora da radi više da pumpa krv po telu.

Ovo dodatno opterećuje srce, kao i druge organe i krvne sudove i može izazvati oštećenja. Visok krvni pritisak igra važnu ulogu u mnogim ozbiljnim zdravstvenim stanjima i bolestima, kao što su bolesti srca, bubrega, moždani udar, srčana insuficijencija i srčani udar.

Jedan od glavnih uzroka visokog krvnog pritiska je ishrana. Treba izbegavati hranu bogatu soli, a neke druge mogu zapravo imati suprotan efekat.

Koje povrće snižava krvni pritisak

Novo istraživanje je pokazalo da redovna konzumacija brokolija može pomoći u značajnom snižavanju krvnog pritiska, posebno kod srednjih i starijih odraslih osoba. Istraživači sa Univerziteta Edit Kauan u Australiji otkrili su da četiri porcije povrća krstaša dovelo do značajnog smanjenja sistolnog krvnog pritiska.

Kupusnjače su povrće poput brokolija, kelja, karfiola i kupusa. Bogati su jedinjenjima koja se nazivaju glukozinolati. Ta jedinjeja se razlažu u bioaktivne supstance kao što je sulforafan kada se povrće secka ili žvaće.

„Povećan unos povrća se široko preporučuje da bi se smanjio rizik od srčanih bolesti. Prethodne opservacione studije su pokazale da povrće kupusnjača kao što su brokoli, kupus i prokelj imaju jaču povezanost sa nižim stopama srčanih bolesti. Međutim, ovo povrće obično čini mali deo ukupnog unosa povrća“, primetila je koautorka studije Ema Konoli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com