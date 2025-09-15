Ovo piće je smrt za bubrege i creva, a Srbi ga piju svaki dan: Bolje ga prospite u WC šolju, u kući ne treba da bude

Pije se masovno i skoro svakodnevno ne samo u Srbiji već i u ostatku sveta.

Izbegni ga kada god možeš!

U ovoj modernoj eri brzog načina života, često posežemo za pićima koja nam obećavaju trenutni energetski podsticaj ili trenutak opuštanja. Ali da li smo zaista svesni koliko ta pića mogu da utiču na naše zdravlje? Doktor Blen Tesfu i dijetetičar-nutricionista Lauren Harris-Pincus otkrivaju tri vrste pića koja bi možda trebalo da stavimo pod lupu, prenosi danas.rs.

Energetska pića su često prva opcija kada nam treba brz energetski podsticaj. Međutim, obilje kofeina, šećera i aditiva u ovim napicima mogu poremetiti našu crevnu mikrofloru, izazvati upale i dovesti do problema sa varenjem.

Gazirani napici sa šećerom, iako možda osvežavajući na prvu loptu, takođe mogu biti loši za naša creva. Visok nivo dodatog šećera i nedostatak hranljivih sastojaka mogu izazvati nagli skok nivoa šećera u krvi i doprineti akumulaciji masti oko stomaka što nije dobro za zdravlje

Na kraju, tu je i alkohol, koji može poremetiti ravnotežu mikroflore creva i dovesti do problema sa varenjem i upalnih bolesti creva.

Ovi podaci nas navode da razmislimo šta unosimo u naš organizam i kako to može uticati na naše zdravlje na duže staze. Možda je vreme da preispitamo svoje navike i potražimo zdravije alternative koje će podržati naš probavni sistem i opšte blagostanje.

Zapitaj se kakve su ti navike i kako to možeš da promeniš!

