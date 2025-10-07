Ovo povrće od 25 kalorija nazivaju prirodnim lekom za sto bolesti: Odlično je za probavu, štiti srce i jača kosti

Reč o povrću niske kalorijske vrednosti koje je pristupačno i široko dostupno, a zbog bogatog nutritivnog profila često ga zovu “lekom za stotinu bolesti”; redovna konzumacija povezuje se s boljim varenjem, smanjenim upalnim procesima i podrškom opštem zdravlju.

Da je kiseli kupus izuzetno zdrav znali su i naši preci pa se ova namirnica tradicionalno nalazi na meniju tokom jesenjih i zimskih meseci. Sto grama sirovog kiselog kupusa sadrži čak 20 mg vitamina C. Slede vitamin A, folna kiselina, magnezijum, gvožđe, fosfor, kalcijum, kalijum, natrijum, dijetalna vlakna i belančevine.

Nutritivna vrednost i niska kalorijska gustoća

Povrće s oko 25 kalorija na 100 grama sadrži značajne količine vlakana, vitamina (posebno C i vitamina iz B grupe), minerala i antioksidanata; ta kombinacija omogućava sitost uz minimalan unos kalorija i doprinosi podršci imunog sistema.

Zdravstvene prednosti koje često navode stručnjaci

Redovna konzumacija kiselog kupusa pomaže probavi zahvaljujući vlaknima, podržava detoksikacijske procese u jetri i ima protivupalno delovanje; antioksidansi smanjuju oksidativni stres, što dugoročno može pomoći u prevenciji hroničnih bolesti poput kardiovaskularnih problema i nekih oblika raka.

Podrška mršavljenju i regulaciji šećera

Zbog niske energetske gustoće i visokog udela vlakana, kiseli kupus olakšava kontrolu apetita i stabilizaciju šećera u krvi, što ga čini pogodnim za dijete usmerene na gubitak težine i za osobe koje paze na glikemijski odgovor.

Kiseli kupus za jače kosti

Kiseli kupus sadrži vitamin K2 koji ima važnu ulogu u zdravlju kostiju. Tačnije, vitamin K2 aktivira dva proteina čija je funkcija vezati kalcijum, glavni mineral koji se nalazi u kostima.

Trogodišnja studija žena u postmenopauzi otkrila je da su one koje su uzimale dodatke vitamina K2 imale sporiji gubitak mineralne gustoće kostiju povezan sa starenjem. Takođe, nekoliko drugih studija pokazalo je da uzimanje dodataka vitamina K2 smanjuje rizik od preloma kičme i kuka za 60-81 posto.

Iako nijedno povrće nije čudotvorno rešenje, uvođenje ovakvog niskokaloričnog, nutritivno bogatog povrća u redovnu ishranu donosi brojne zdravstvene benefite i može biti jednostavan i jeftin korak prema boljem zdravlju.

