Ovo povrće spašava srce: Mnogi ga izbegavaju, a ne znaju koliko je lekovito

Najbolji efekat, prema istraživačima, povrće daje kad se kuva, odnosno sprema na pari

Zdravo srce pokretač je organizma, a mnogi nažalost nisu svesni toga, te svoje zdravlje uzimaju zdravo za gotovo. Osveste se tek kada se pojavi problem i kada je vreme za lekara.

Loša ishrana i neaktivan život umnogome utiču na pojavu srčanih oboljenja, a tome doprinose i visok holesterol i povišen krvni pritisak koji, prema statistici, pogađaju više od 30 miliona Amerikanaca.

Voće i povrće su uvek poželjna hrana na trpezi i nikada se sa njima ne može pogrešiti jer pored hranljivosti, oni utiču na sprečavanje srčanih oboljenja. Sada, prema novoj analizi koja je objavljena u JRSM Kardiovaskluarne bolesti, navodi se da je za zdravo srce najbolje konzumirati lisnato povrće, poput kelja i spanaća.

Cilj studije bio je da se proveri da li i koliko lisnato povrće ima udela u očuvanju zdravog srca.

Pored toga što u sebi sadrži visoku koncentraciju vlakana, antioksidanasa i kalijuma to povrće, poput spanaća, bogato je gvožđem i folatom kao i vitaminima A, K i C. Kelj se, takođe, preporučuje na trpezi jer je bogat vitaminom B, C i kalcijumom.

Istraživači su proveravali u studijama vezu između lisnatog povrća i mogućnosti obolevanja od srčanih bolesti i došli do zaključka da njegovo redovno konzumiranje može smanjiti za 16 odsto mogućnost od kardiovaskularnih problema.

Najbolji efekat, prema istraživačima, povrće daje kad se kuva, odnosno sprema na pari.

Iako će mnogi odmahnuti rukom ili odbiti da konzumiraju jela pripremljena od ovog povrća, treba biti svestan njegove hranljivosti i lekovitosti. Bez obzira na trenutno zdravlje svakoga od nas, ishrana treba da bude što raznovrsnija, a sva istraživanja da svima posluže kao motivacija da na svom stolu uvrste i lisnato povrće i da, pre svega, brinu o svom zdravlju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com