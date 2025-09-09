Ovo povrće treba da jedete svaki dan: Topi salo, a sjajno utiče i na krv, srce i probavu

Sezona paradajza je u punom jeku – i ne sam da je ukusan već je i pravo malo čudo za zdravlje!

Nažalost, mnogi ga ne jedu dovoljno često, iako bi to stvarno trebalo da promene. Paradajz obiluje likopenom – moćnim sastojkom koji, prema istraživanjima, može smanjiti rizik od razvoja određenih vrsta raka, posebno prostate, želuca i debelog creva. Zanimljivo je da termički obrađen paradajz (kuvan, pečen ili u sosu) sadrži još viši nivo likopena nego svež.

Osim toga, paradajz je prava riznica vitamina. Pun je vitamina C, koji jača imunitet i deluje kao antioksidans, a tu su i vitamin A, kalijum i gvožđe – važni za nerve i dobru cirkulaciju. Vitamin K pomaže u zgrušavanju krvi, dok redovno konzumiranje istok doprinosi lepšoj, zdravijoj koži.

Još jedna zanimljivost je i da paradajz može ublažiti štetne efekte duvana, jer sadrži kumarinsku i hlorogensku kiselinu.

Ako pazite na kilažu, ovo povrće je prava stvar za vas – ima malo kalorija, puno vlakana i daje dug osećaj sitosti, pa pomaže i pri topljenju masnih naslaga.

Zato, ako imate priliku, uvrstite paradajz u svoju svakodnevnu ishranu – vaše telo će vam biti zahvalno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com