Ovo sjajno voće čisti masnu jetru kao rukom – nalazi se svuda, a pravo je blago

Mislite da nemate razloga da brinete o jetri jer ne konzumirate često alkohol? Ali da li ste čuli za nealkoholnu masnu bolest jetre?

Jetra je drugi po veličini telesni organ (nakon kože). Verovatno znate da je njena primarna funkcija izlučivanje toksina iz tela, no uz to ona prerađuje nutrijente iz hrane, filtrira krv, metabolizuje lekove koje uzimate, proizvodi hemikalije koje pomažu da se krv zgruša, proizvodi žuč, i pomaže u regulisanju šećera u krvi, prenosi n1info.rs.

Nealkoholna masna jetra nije povezana s konzumiranjem alkohola, kao što joj samo ime kaže, ali karakteriše je upala jetre koja može dovesti do istih oštećenja kakva uzrokuje prekomerna konzumacija alkohola.

Ova bolest jetre uzrokovana je viškom masti u jetri. U jetri se stvaraju naslage masti i to obično kao posledica gojaznosti, povišenog šećera u krvi ili povišenog nivoa triglicerida.

„Dve borovnice imaju najveću koncentraciju antocijanina, prirodnog pigmenta koji im daje onu divnu plavkastu boju. Podaci pokazuju da antocijanini mogu sprečiti oksidativni stres do kog može doći u jetri te tako smanjiti upalu jetre“, objašnjava doktorka Lorin Manaker, nutricionista i autorka knjige „The First Time Mom‘s Pregnancy Cookbook“.

Antocijanini se inače nalaze u kori crvenog, ljubičastog i plavog voća, povrća i žitarica. Istraživanja su pokazala da je njihov udeo proporcionalan intenzitetu boje. Dakle borovnice, kupine, maline, brusnice i jagode su sve dobri izvori antioksidansa. I što je boja intenzivnija, to bolje jer to upućuje na veću količinu antioksidansa. No, Lorin upozorava da to ne znači da trebate da jedete ogromnu činiju punu borovnica

„Konzumiranje prevelike količine voća dovodi do unosa prevelike količine fruktoze, a to može imati negativan uticaj na jetru“, kaže Manaker dodajući da je porcija razumne veličine uvek najbolji izbor.

