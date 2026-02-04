Ovo ulje pravo je blago: Ni ne slutite koliko je lekovito, najjači prirodni antibiotik uništava bakterije i gljivice i jača imunitet

Koristili su ga još stari Grci. Ulje origana najjači je prirodni antibiotik. A naučnici su potvrdili da deluje protiv 25 vrsta bakterija.

Ulje ove moćne biljke je najcenjenije, svaka kuća treba da ga ima, pravo je blago. Najjači je prirodni antibiotik.

Origano ili mravinac je samonikla mediteranska biljka koja se smatra jednom od najlekovitijih. Najcenjenije je ulje origana, koje se dobija od divljih vrsta ove biljke posebnim procesom destilacije da bi se sačuvala sva lekovita svojstva.

Postoji više od 40 vrsta origana. U kulinarstvu najčešće koristimo Origanum Vulgare. Međutim, najekovitijom vrstom se smatra ulje Origanum Minutiflorum, koje sadrži i do 90% aktivnog lekovitog sastojka karvakrola.

Stari Grci koristili su ulje origana za lečenje rana, zmijskih ugriza i problema sa disajnim putevima. U srednjem veku postalo je popularno u Evropi gde se koristilo za lečenje infekcija.

Lekovita svojstva koje ima ulje origana

Najvrednija lekovita supstanca u ulju origana je karvakrol – sastojak koji ima snažna antibakterijska svojstva.

Britanski naučnici u istraživanjima su potvrdili da je ulje origana delotvorno protiv 25 različitih bakterija. Delotvorno je protiv većine bakterija koje uzrokuju infekcije debelog creva i urinarnog trakta, tifusa, kolere, čireva i kožnih infekcija.

Pored toga što što uništava bakterije, ulje origana ima snažno antivirusno dejstvo pa uspešno štiti od gripa i prehlade. Činjenica je da može da zaustavi bolest već kad se simptomi pojave

U pitanju je višegodišnja biljka, a njen latinski naziv Sempervivium je najbolje opisuje. U prevodu znači -uvek živa.

Uništava bakterije

Naučnici su tokom jedne studije testirali 52 biljke. Samo je ulje origana delovalo na Candidu Albicans, E-coli, Salmonellu i Pseudomonas aeruginosa.

Pseudomonas je vrsta bakterije koju je posebno teško lečiti, jer su neki sojevi imuni na antibiotike. Za razliku od veštačkih, bakterije ne mogu da razviju imunitet na prirodni antibiotik poput ulja origana.

Agresivno napada gljivice

Ulje origana deluje na mnoge vrste bakterija, virusa i gljivica. Agresivna antigljivična svojstva ovog ulja sprečavaju tvrdokorne infekcije (kandidijaze, gljivica na noktima, temenu glave).

Kod kandidijaze ulje se pije, a kod gljivica na noktima može se primenjivati lokalno. U slučaju gljivica na temenu koje uzrokuju perut preporučuje se dodati par kapi ulja kod šamponiranja.

Sprečava alergije

Ulje origana sadrži ruzmarinsku kiselinu, koja je snažan antihistaminik i moćniji antioksidans od vitamina E. Ruzmarinska kiselina najčešće se koristi u lečenju alergijskih reakcija, bronhijalne astme, reumatskog artritisa i gingivitisa. Već samo inhaliranje ulja pomaže kod alergije.

Kako koristiti origano?

– Dodajte ga jelima svakodnevno

– Koristite eterično ulje uz savet stručnjaka

– Možete ga koristiti i kao čaj za jačanje imuniteta

Origano je mala zelena biljka sa velikom snagom. I ne zaboravite, nije samo omiljeni začin, već i ozbiljan čuvar zdravlja – zato mu uvek napravite mesto u svom tanjiru (i u svojoj apoteci iz prirode).

