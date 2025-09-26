Ovo voće doktor preporučuje za svaki dan: Ima najviše vitamina i štiti ceo organizam

Nutricionista je otkrio zdravstvene koristi onoga što naziva „prirodnim rešenjem“ za umor – zahvaljujući sadržaju vitamina i minerala.

Dr Blejk Livingud, popularni TikToker, podelio je svoja zapažanja o krastavcima – botanički voće, ali u kuhinji poznato kao povrće. „Krastavci sadrže većinu vitamina, minerala i mikronutrijenata koji su vam potrebni svakog dana, sve u jednom povrću“, rekao je u svom videu. Posebno je istakao vitamine B1, B2 i B3, koji ne samo da povećavaju energiju već i podržavaju niz drugih procesa u telu.

Pored toga, krastavci su bogati mineralima kao što su kalcijum, magnezijum i fosfor – hranljive materije koje većina ljudi hronično manjka. Dr Livingud naglašava da, iako energetska pića sadrže vitamine B grupe i elektrolite, ona se ne mogu uporediti sa svežinom i zdravstvenim prednostima krastavaca.

„Takođe dobijamo vlakna, koja pomažu u gubitku težine i duže vas drže sitima“, dodao je. Zato preporučuje da posegnete za krastavcem kada vam je malo energije umesto da posegnete za kofeinskim napitkom: „Zanemarite kofeinska pića, samo uzmite krastavac.“

Njegov video je izazvao mnoštvo reakcija. Jedan korisnik je napisao: „Krastavci i humus su mi omiljeni ručak! Nikada nisam znao zašto ih toliko volim, a sada shvatam da mi nedostaju vitamini B.“ Drugi se pitao koliko krastavaca treba da pojedete da biste dobili preporučeni dnevni unos hranljivih materija, pošto jedna šolja sadrži relativno malo. Dr Livingud je odgovorio: „Preporučujemo pola do jedan krastavac dnevno!“

Na pitanje da li je krastavac voće ili povrće, stručnjak je objasnio: „Botanički jeste voće, ali kulinarski se tretira kao povrće.“ Takođe je savetovao da se kora zadrži jer sadrži neke od hranljivih materija, iako se po želji može oljuštiti. Na pitanje o kiseljenju, objasnio je da kiseli krastavčići takođe imaju svoje prednosti: „Neće zadržati sve vitamine i minerale, ali su i dalje veoma nutritivno vredni.“

Njegove tvrdnje podržava i Healthline, koji navodi da su krastavci bogati korisnim hranljivim materijama, antioksidansima i biljnim jedinjenjima. Imaju malo kalorija, mnogo vode i rastvorljivih vlakana, pa podstiču hidrataciju i pomažu u gubitku težine.

