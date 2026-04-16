Ovo voće i povrće je najzatrovanije: Lista koja će vas naterati da dobro razmislite šta jedete

Mnogi nisu svesni da omiljeno voće i povrće zadržava ostatke hemikalija i nakon pranja. Među najzatrovanijim prednjače spanać, jagode i kelj.

Izašao je najnoviji izveštaj za 2026. godinu koji otkriva koje je najotrovnije voće i povrće na našim pijacama i u prodavnicama. Dok se na listi „Čistih petnaest“ nalaze namirnice koje su praktično bezbedne, lista „Prljavih dvanaest“ otkriva podatke o prisustvu hemikalija koje se zadržavaju čak i nakon temeljnog pranja.

Poseban alarm upaljen je zbog „večnih hemikalija“ koje su pronađene u breskvama i šljivama.

Šta kaže ovogodišnje testiranje?

Ovogodišnji vodič EWG-a zasniva se na analizi preko 54.000 uzoraka. Ono što najviše brine jeste činjenica da su svi plodovi pre testiranja oprani i očišćeni, baš onako kako to radite kod kuće.

Uprkos tome, u uzorcima je pronađeno više od 260 različitih vrsta pesticida. Stručnjaci ističu da cilj ovih lista nije da vas zaplaše, već da vam pomognu da napravite bolji izbor pri sledećoj kupovini.

Šta su to „večne hemikalije“ i gde ih ima najviše?

Najveću pažnju u izveštaju za 2026. izazvala je pojava PFAS materija, poznatih kao „večne hemikalije“. One se izuzetno teško razgrađuju u prirodi i telu, a prve studije ih povezuju sa rizicima po razvoj i reproduktivno zdravlje.

Čak 90% testiranih breskvi i šljiva sadrži fludioksonil, dok je kod krompira pronađen klorprofam – supstanca koja je u Evropskoj uniji već zabranjena.

Lista „Prljavih dvanaest“: Najotrovnije voće i povrće u 2026.

Kada je u pitanju najotrovnije voće i povrće, na vrhu liste su se našli spanać, kelj i jagode. Na skoro svim uzorcima sa ove liste pronađeni su ostaci hemije, a većina plodova na sebi nosi mešavinu od četiri ili više različitih pesticida.

Evo kojih 12 namirnica je proglašeno najzatrovanijim:

Spanać

Kelj (raštika i gorušica)

Jagode

Kupine

Grožđe

Breskve

Nektarine

Trešnje

Borovnice

Jabuke

Kruške

Krompir

Koje namirnice su najbezbednije?

Srećom, postoji i lista plodova koji su praktično čisti. Skoro 60% uzoraka sa ovog spiska nema nikakve merljive tragove hemije.

Na samom vrhu, kao najbezbedniji, nalaze se ananas, kukuruz šećerac i avokado. Pored njih, na listi „Čistih petnaest“ su i papaja, luk, grašak, špargle, kupus, karfiol, lubenica, mango, banane, šargarepa, pečurke i kivi.

Kako da smanjite unos pesticida?

Stručnjaci savetuju da, kad god možete, birate organske verzije voća i povrća sa „crne liste“. Za sve ostalo, obavezno je pranje pod mlazom vode najmanje 20 sekundi.

Iako pranje ne skida apsolutno sve, ono značajno smanjuje količinu hemikalija koje unosite.

Poruka je jasna: ne treba odustajati od zdrave ishrane, već samo biti oprezniji sa najkritičnijim namirnicama.

