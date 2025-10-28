Ovo voće koje svi obožavaju uništava vašu jetru – evo zašto ga ne biste smeli jesti previše

Iako se često smatra zdravim, prekomerno konzumiranje ovog voća može izazvati ozbiljne probleme sa jetrom

Jabuke – jedno od najvoljenijih voća u svetu – smatraju se zdravim i neizostavnim delom naše ishrane. Međutim, prekomerna konzumacija ovog voća može ozbiljno naškoditi zdravlju, posebno jetri. Nutricionisti upozoravaju da jabuke sadrže veliku količinu fruktoze, što može izazvati bolesti masne jetre (nealkoholne), ako se jedu u prekomernim količinama.

Zašto jabuke mogu biti štetne?

Jabuke su bogate fruktozom, prirodnim šećerom koji se skladišti u jetri. Ako unosimo previše voća bogatog fruktozom, jetra ne može da procesuira sav višak šećera. Kao rezultat toga, višak se pretvara u mast koja se nakuplja u jetri. Ovaj proces može dovesti do bolesti masne jetre, stanja koje je povezano s gojaznošću, dijabetesom i srčanim bolestima.

Količina je ključ

Prema nutricionistkinji Eli Kriger, ovo nije problem ako se voće konzumira umereno i u pravom trenutku. Najbolje je unositi jabuke u prepodnevnim časovima, kada metabolizam radi brže i kada telo lakše razlaže fruktozu i glukozu. Kada unosimo jabuke, telo prvo skladišti fruktozu u jetri. Ako su zalihe glikogena u jetri već pune, višak se pretvara u mast.

Zašto je previše jabuka loše za vašu jetru

Iako jabuke i drugo voće pružaju brojne zdravstvene koristi, prekomerna konzumacija može imati suprotan efekat, posebno za vašu jetru. Ove informacije treba da vas podstaknu da obratite pažnju na količinu voća koju unosite u svakodnevnu ishranu. Čak i voće koje smatramo zdravim može biti štetno ako se previše jede.

Kako zaštititi svoju jetru?

Rešenje je jednostavno – unositi voće u umerenim količinama i kombinovati ga s hranom bogatom proteinima. Proteini pomažu u smanjenju rizika od bolesti masne jetre. Svi nutricionisti savetuju da jedete voće kao deo balansirane ishrane i da ne unosite previše u jednom obroku.

