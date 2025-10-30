Ovo voće razara jetru – većina ljudi ga jede misleći da je zdravo

Šokantno upozorenje nutricionista! Jabuke, koje jedete svaki dan, zbog fruktoze postaju opasnost za vašu jetru.

Jabuke su jedno od najomiljenijih voća na svetu i često se smatraju neizostavnim delom zdrave ishrane. Ipak, nutricionisti upozoravaju da prekomerna konzumacija može ozbiljno naškoditi jetri. Razlog je fruktoza – prirodni šećer koji se u jetri prvo skladišti, a kada zalihe glikogena budu pune, višak se pretvara u mast. Taj proces može izazvati bolesti masne jetre, što povećava rizik od dijabetesa, gojaznosti i srčanih bolesti.

Količina je ključ

Problem nastaje kada se jabuke jedu u velikim količinama. Nutricionistkinja Eli Kriger savetuje da se jabuke konzumiraju u umerenim količinama, najbolje u prepodnevnim časovima. Tada metabolizam radi brže, a telo lakše razlaže fruktozu i glukozu.

Kako prekomerna konzumacija šteti

Čak i zdravo voće može biti opasno ako se jede previše. Višak fruktoze koji se ne iskoristi odmah pretvara se u masnoću u jetri. Posledica je povećan rizik od bolesti masne jetre i drugih metaboličkih problema.

Kako zaštititi svoju jetru

Rešenje je jednostavno – jedite voće u umerenim količinama i kombinuje ga sa proteinima. Proteini pomažu u boljoj preradi šećera i smanjuju nakupljanje masti u jetri. Nutricionisti preporučuju da voće bude deo balansirane ishrane i da se ne konzumira u prevelikim količinama odjednom.

Upravo pažnjom na količinu i vreme konzumacije možete uživati u ukusnim jabukama bez rizika po zdravlje. Male promene u navikama hrane mogu imati ogroman uticaj na vašu jetru i celokupno zdravlje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com