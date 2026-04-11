Ovo voće zaustavlja zaborav i štiti srce, pravo je blago svima dostupno

Naime, istraživači sa britanskog Univerziteta Istočna Anglija otkrili su da dnevna konzumacija brusnica može biti ključ za poboljšanje pamćenja, usporavanje razvoja demencije i čak smanjenje „lošeg“ holesterola.

Studija je pratila 60 zdravih ispitanika tokom 12 nedelja, pri čemu je polovina njih svakodnevno konzumirala prah od brusnice. Druga polovina je primala placebo. Rezultati su bili iznenađujući. Ispitanici koji su konzumirali brusnice pokazali su značajno poboljšanje u pamćenju u svakodnevnim događajima, bolju cirkulaciju krvi u mozgu i čak smanjenje nivoa „lošeg“ holesterola.

Dr David Vauzour, vođa istraživanja, ističe da je ovo jedna od prvih studija koja istražuje dugoročni uticaj brusnica na kognitivne sposobnosti i zdravlje mozga. Rezultati su veoma ohrabrujući. Mogu poslužiti kao osnova za buduća istraživanja o uticaju brusnice i sličnih bobica na zdravlje mozga.

Brusnice su poznate po svojoj moći u borbi protiv slobodnih radikala u telu, zahvaljujući antioksidansima poput vitamina C i E, kao i flavonoidima. Osim toga, bogate su vlaknima. To može pomoći u promovisanju zdravog varenja i očuvanju zdravlja urinarnog trakta.