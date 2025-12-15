Ovo zimsko voće je najopasnije, ali i najpopularnije

 –  

Opasni zimski citrus je riznica vitamina, ali i pretnja za one pod terapijom. Otkrijte kako da ga koristite bezbedno i izbegnete skriveni rizik.

Foto: Skeeze/Pixabay.com

Kako temperature padaju, skloni smo da posežemo za „zimskim“ voćem, a citrusi se ističu kao omiljeni. Svetli, mirisni i puni vitamina C, deluju kao savršen lek za prehladu i zimsku depresiju. Međutim, malo ko shvata da jedno od najpopularnijih voća zapravo može predstavljati zdravstveni rizik.

Zašto je omiljeno voće ponekad pretnja?

Pomorandže, kao i drugi citrusi, sadrže furokumarine – jedinjenja koja povećavaju osetljivost kože na ultraljubičasto zračenje.

U kombinaciji sa sunčevom svetlošću, furokumarini mogu izazvati teške opekotine kože, čak i nakon kratkog izlaganja. Ovaj rizik je posebno visok za ljude sa svetlom kožom, decu i one koji uzimaju određene lekove.

Koje lekove ometa opasni zimski citrus?

Nije svaki lek podložan uticaju citrusa, ali lista onih koji jesu prilično je dugačka i uključuje terapije koje koristi veliki broj ljudi. Stručnjaci upozoravaju da posebnu pažnju treba da obrate pacijenti koji uzimaju terapiju za kontrolu krvnog pritiska, regulaciju holesterola ili smirenje. Čak i jedna čaša soka može napraviti razliku.

Kako ostati bezbedan

  • Ograničite konzumiranje pomorandži pre izlaganja suncu, posebno tokom sunčanih dana.
  • Nanesite kremu za sunčanje na izloženu kožu ako planirate da provodite vreme napolju.
  • Izbegavajte kontakt kože sa sokom od pomorandže dok ste na suncu.

Bezbednije alternative

Ne morate potpuno da se odreknete pomorandži — samo budite svesni potencijalnih rizika. Drugo voće bogato vitaminom C koje je bezbednije zimi uključuje kivi, nar i brusnice.

