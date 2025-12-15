Ovo zimsko voće je najopasnije, ali i najpopularnije

Opasni zimski citrus je riznica vitamina, ali i pretnja za one pod terapijom. Otkrijte kako da ga koristite bezbedno i izbegnete skriveni rizik.

Kako temperature padaju, skloni smo da posežemo za „zimskim“ voćem, a citrusi se ističu kao omiljeni. Svetli, mirisni i puni vitamina C, deluju kao savršen lek za prehladu i zimsku depresiju. Međutim, malo ko shvata da jedno od najpopularnijih voća zapravo može predstavljati zdravstveni rizik.

Zašto je omiljeno voće ponekad pretnja?

Pomorandže, kao i drugi citrusi, sadrže furokumarine – jedinjenja koja povećavaju osetljivost kože na ultraljubičasto zračenje.

U kombinaciji sa sunčevom svetlošću, furokumarini mogu izazvati teške opekotine kože, čak i nakon kratkog izlaganja. Ovaj rizik je posebno visok za ljude sa svetlom kožom, decu i one koji uzimaju određene lekove.

Koje lekove ometa opasni zimski citrus?

Nije svaki lek podložan uticaju citrusa, ali lista onih koji jesu prilično je dugačka i uključuje terapije koje koristi veliki broj ljudi. Stručnjaci upozoravaju da posebnu pažnju treba da obrate pacijenti koji uzimaju terapiju za kontrolu krvnog pritiska, regulaciju holesterola ili smirenje. Čak i jedna čaša soka može napraviti razliku.

Kako ostati bezbedan

Ograničite konzumiranje pomorandži pre izlaganja suncu, posebno tokom sunčanih dana.

Nanesite kremu za sunčanje na izloženu kožu ako planirate da provodite vreme napolju.

Izbegavajte kontakt kože sa sokom od pomorandže dok ste na suncu.

Bezbednije alternative

Ne morate potpuno da se odreknete pomorandži — samo budite svesni potencijalnih rizika. Drugo voće bogato vitaminom C koje je bezbednije zimi uključuje kivi, nar i brusnice.

