Ovo zimsko voće je najopasnije, ali i najpopularnije

Kako temperature padaju, skloni smo da posežemo za „zimskim“ voćem, a citrusi se ističu kao omiljeni. Svetli, mirisni i puni vitamina C, deluju kao savršen lek za prehladu i zimsku depresiju. Međutim, malo ko shvata da jedno od najpopularnijih voća zapravo može predstavljati zdravstveni rizik.
Zašto je omiljeno voće ponekad pretnja?
Pomorandže, kao i drugi citrusi, sadrže furokumarine – jedinjenja koja povećavaju osetljivost kože na ultraljubičasto zračenje.
U kombinaciji sa sunčevom svetlošću, furokumarini mogu izazvati teške opekotine kože, čak i nakon kratkog izlaganja. Ovaj rizik je posebno visok za ljude sa svetlom kožom, decu i one koji uzimaju određene lekove.
Koje lekove ometa opasni zimski citrus?
Nije svaki lek podložan uticaju citrusa, ali lista onih koji jesu prilično je dugačka i uključuje terapije koje koristi veliki broj ljudi. Stručnjaci upozoravaju da posebnu pažnju treba da obrate pacijenti koji uzimaju terapiju za kontrolu krvnog pritiska, regulaciju holesterola ili smirenje. Čak i jedna čaša soka može napraviti razliku.
Kako ostati bezbedan
- Ograničite konzumiranje pomorandži pre izlaganja suncu, posebno tokom sunčanih dana.
- Nanesite kremu za sunčanje na izloženu kožu ako planirate da provodite vreme napolju.
- Izbegavajte kontakt kože sa sokom od pomorandže dok ste na suncu.
Bezbednije alternative
Ne morate potpuno da se odreknete pomorandži — samo budite svesni potencijalnih rizika. Drugo voće bogato vitaminom C koje je bezbednije zimi uključuje kivi, nar i brusnice.
