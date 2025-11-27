Ovo zlo od namirnice Srbi tamane svaki dan – smrt je za jetru i srce, ne treba da bude u kući.

Svi ponekad poželimo nešto slatko ili slano – parče torte, krofnu, čips, perece ili kokice. To je sasvim normalno i nije problem dok se takva želja ne pretvori u naviku. Međutim, problem nastaje kada često posežemo za ovim namirnicama, pogotovo zato što je jedna od njih zvanično proglašena za najnezdraviju na svetu.

Zdrava ishrana nije samo prolazni trend već ključ za dug i kvalitetan život. Stručnjaci širom sveta neprestano savetuju šta bi trebalo jesti i piti, a među njihovim preporukama često se nalazi i lista najnezdravijih namirnica.

Portal EatThis objavio je listu 100 najnezdravijih proizvoda, a na samom vrhu nalazi se – čips.

Čips je, kako se pokazalo, jedan od najgorih izbora za ishranu. Sadrži velike količine soli, veštačkih boja i aditiva, dok gotovo da nema vlakana ni hranljivih sastojaka. Ukratko, u čipsu nema ničeg korisnog za organizam, a štetnih supstanci ima napretek.

Ova ultraprerađena grickalica može ozbiljno da ugrozi zdravlje, posebno kardiovaskularni sistem. Njegova konzumacija povećava nivo holesterola, ne pruža osećaj sitosti i može da sadrži aditive koje stručnjaci povezuju s povećanim rizikom od karcinoma. Kod nas je čips izuzetno popularan, naročito među mladima, što dodatno zabrinjava.

Štetni efekti nezdrave hrane ne pojavljuju se tek nakon dugog vremenskog perioda. Istraživanja pokazuju da već nekoliko sati nakon konzumacije, krvni sudovi mogu pretrpeti negativne posledice.

Ako često konzumirate čips ili slične grickalice, razmislite o zdravijim alternativama. Umesto toga, posegnite za orasima, bademima, lešnicima, semenkama bundeve ili svežim voćem poput banana i pomorandži. Male promene u ishrani mogu značajno unaprediti vaše zdravlje, prenosi Zadovoljna.rs.

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com