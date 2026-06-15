Ovsena kaša za doručak smiruje šećer i prazni creva, a evo zašto baš zob, a ne pahuljice, čini svu razliku

Ovsena kaša za doručak drži šećer u redu i daje sitost do podne. Saznajte zašto baš zob, a ne pahuljice, i probajte je već sutra.

Ovsena kaša za doručak nije postala miljenica nutricionista zbog marketinga, nego zbog jedne nevidljive sluzi koja vam oblaže creva i koči nalet šećera u krv. Tu je i kvaka koju većina ljudi promaši: ne mislimo na ovsene pahuljice iz kese, već na pravu zob, žitaricu od celog zrna. Razlika između to dvoje odlučuje hoćete li do podne biti siti ili ćete već u deset tražiti nešto slatko.

Zašto je baš ovsena kaša najzdraviji doručak

Zob je nabijena proteinima i vlaknima, dve stvari koje telo traži svako jutro. U pola šolje ovsa krije se ozbiljna količina minerala. Tu je 64 odsto dnevne potrebe za manganom, plus bakar, magnezijum, fosfor, cink i gvožđe. Dodajte vitamine B1 i B5 i dobijate tanjir koji radi za vas, a ne protiv vas.

Kada vidite taj spisak, jasno je odakle ovsena kaša za doručak dobija takvu titulu najzdravijeg doručka. Nije reč o jednom hranljivom sastojku, već o gomili njih u jednoj jeftinoj žitarici.

Šta je beta-glukan i kako drži šećer u redu

Beta-glukan je vlakno iz ovsa koje se u crevima pretvori u gust, gel-sloj. Taj sloj oblaže creva i usporava ulazak glukoze u krvotok, pa nema naglog skoka šećera posle obroka.

Upravo zato doručak sa ovsom drukčije deluje na telo nego kifla ili keks. Šećer ne juri, nego se penje polako. To znači stabilnu energiju umesto pada koncentracije sredinom prepodneva.

Holesterol i kilogrami: gde ovas stvarno pomaže

Isti taj beta-glukan vezuje deo holesterola u crevima i izbacuje ga napolje. Prema analizi objavljenoj u časopisu „American Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju ovsenog beta-glukana na LDL holesterol pokazuje da redovan unos može umereno sniziti loš holesterol. Naglasak je na reči umereno, ovo nije lek, nego navika koja se isplati.

Za liniju ovas radi preko sitosti. Posle činije kaše dugo niste gladni, pa otpada grickanje između obroka. Manje grickanja znači manje kilograma, bez dramatičnih dijeta i brojanja svake mrvice.

Kako da skuvate pravu zob, a ne nakvašene pahuljice

Tajna dobre kaše je strpljenje. Najbolje je da zob odstoji u vodi oko pet sati, pa je procedite. Onda je kuvajte oko pola sata dok ne omekša i dobije kremastu teksturu.

Tako skuvana zob ide i na slano i na slatko. Ubacite sir i parče slanine za doručak koji vas drži celo prepodne. Ili dodajte voće i kašiku meda za sladak tanjir koji ne ruši šećer. Izbor je na vama, ali probajte je bar jednom nedeljno i pratite kako se osećate do ručka.

Da li ovsena kaša zaista pomaže kod šećera u krvi?

Da. Beta-glukan iz ovsa usporava apsorpciju glukoze, pa šećer raste polako umesto naglo posle obroka.

Koliko često treba jesti ovas?

Već jedna do dve činije nedeljno donose razliku, a mnogi je jedu svako jutro bez problema sa varenjem.

Da li su ovsene pahuljice iste kao prava zob?

Nisu. Cela zob ima više vlakana i sporije se vari od finih, brzo kuvanih pahuljica iz kese.

A vi, jedete li zob ili pahuljice, i sa čime je najradije kombinujete za doručak?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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