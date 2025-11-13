Ovsene pahuljice nemojte da jedete ako imate ove tegobe!

Ovsene pahuljice spadaju u najzdravije opcije za doručak ili večeru, ali ako imate probleme sa bubrezima ili gojaznošću bolje ih izbegavajte.

Ova hrana nije za svakoga. Ovsene pahuljice već su odavno hvaljene kao skoro savršen doručak – obrok koji je podjednako zdrav i ukusan. Međutim, postoji iznenađujuća nuspojava jedenja ovsenih pahuljica za koju čak ni ljudi koji ih jedu svakodnevno godinama ne znaju.

Za ove žitarice svi veruju da su najbolja opcija za doručak, ali to nije potpuna istina. Sve zavisi od količine i grupe ljudi koja ih jede, a evo u čemu je razlika

Ovas, odnosno kaša od ovih žitarica, svrstava se u jedne od najzdravijih opcija za doručak, ali stručnjaci napominju da ova hrana nije za svakoga. Iako generalno pogoduje organizmu i pomaže probavu i podstiče metabolizam, ova namirnica se ne preporučuje baš svakome.

Ovsene pahuljice su i pune proteina i vitamina i minerala, kao što su mangan, magnezijum i cink.

Međutim, mnogi se žale da se od ovsene kaše goje, naročito ako doručkuju često tokom dužeg vremenskog perioda.

Gastroenterolog Natalija Sljunjaeva istakla je da je ovsena kaša izuzetno kalorična i da se nikako ne preporučuje osobama koje su gojazne.

Osim toga, ovu žitaricu ne smeju da jedu oni koji boluju od celijakije, odnosno koji su intolerantni na gluten, a u njenom sastavu se nalazi i teško svarljiva supstanca prolamin. Ona podstiče upale u gornjem delu gastrointestinalnog trakta.

– Instant pahuljice su posebno štetne za probavni trakt. Takva hrana sadrži malo korisnih vlakana i puno skroba koji, kad dospe u stomak, pretvara se u šećer. Posledica je skok glukoze u krvi i taloženje masnih naslaga – kaže gastroenterolog.

Ovsene pahuljice takođe ne bi trebalo da jedu osobe koje imaju problema sa bubrezima.

Najbolja opcija i za večeru

Iznenadićete se, ali nutricionistkinje preporučuju malu porciju ovsenih pahuljica i pred spavanje. Ovas sadrži triptofan – aminokiselinu koja pomaže formiranju serotonina i melatonina, hormona raspoloženja i sna. Ubacite malo badema ili semenki bundeve za zdrave masti, a izbegnite previše mleka ako ste skloni nadimanju.

