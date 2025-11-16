Ovu popularnu grickalicu Srbi tamane kao ludi, ali koliko je zdrava?

Jedna od omiljenih grickalica širom sveta, ali njihova zdravstvena vrednost zavisi prvenstveno od toga kako ih pripremate.

Kokice – popularna užina koja može biti i zdrava i nezdrava, u zavisnosti od načina pripreme

Kokice su jedna od omiljenih grickalica širom sveta, ali njihova zdravstvena vrednost zavisi prvenstveno od toga kako ih pripremate. Ako se konzumiraju bez dodataka poput putera, šećera ili previše soli, kokice mogu biti veoma hranljive i korisne za organizam, prenosi n1info.rs.

Kokice kao celo zrno

Malo je poznato da su kokice zapravo integralna žitarica, što znači da prirodno sadrže brojne hranljive materije. Redovno konzumiranje celih žitarica povezano je sa smanjenjem upalnih procesa u organizmu i manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Takođe, studije su pokazale da kokice obiluju polifenolima – snažnim antioksidansima koji pospešuju cirkulaciju, unapređuju varenje i smanjuju rizik od bolesti poput visokog pritiska i dijabetesa.

Bogate vlaknima

Jedna šolja kokica sadrži samo 31 kaloriju, ali je bogata vlaknima koja pospešuju varenje, pružaju osećaj sitosti i smanjuju rizik od bolesti srca, dijabetesa tipa 2 i gojaznosti. Ova kombinacija ih čini odličnim izborom za one koji žele da kontrolišu telesnu težinu. Međutim, ključ je umereno konzumiranje kako bi se izbegao prekomeran unos kalorija.

Kada kokice postaju nezdrave?

Kokice pripremljene u mikrotalasnoj, iako praktične, često sadrže nezdrave aditive. Hemikalije poput PFOA i diacetila, koje se nalaze u nekim ambalažama ili aromama, povezane su sa problemima poput bolesti pluća i poremećaja rada štitne žlezde. Uz to, masti prisutne u ovim proizvodima mogu povećati rizik od srčanih oboljenja. Industrijski pripremljene kokice, naročito one sa ukusom putera ili karamele, često su bogate kalorijama, solju, šećerom i aditivima. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se biraju domaće, sveže pripremljene kokice, napravljene uz minimalno ulja i bez dodatka soli ili putera.

Zdrava priprema kod kuće

Da biste maksimalno iskoristili zdravstvene prednosti kokica, najbolje je pripremiti ih kod kuće. Koristite minimalnu količinu zdravih masti, poput maslinovog ulja, i izbegavajte dodatke poput velike količine soli ili veštačkih aroma. Tako ćete dobiti zdravu, ukusnu i hranljivu užinu koja podržava vašu vitalnost.

Iako kokice mogu biti visokokvalitetan dodatak ishrani, način pripreme značajno utiče na njihovu nutritivnu vrednost. Uživajte u njima odgovorno i pametno kako biste iskoristili sve njihove prednosti.

Kako pripremiti zdrave kokice

Na šporetu se prave najzdravije kokice. Možete ih pripremiti u samo nekoliko koraka, a sastojci će vam biti potrebni su tri kašike maslinovog ili kokosovog ulja, pola šolje kukuruznih kokica i pola kašičice soli.

Priprema ove omiljene grickalice je takođe veoma jednostavna, a ako je nikada niste pravili, sledite ova tri koraka:

U lonac stavite ulje i kukuruz i poklopite.

Držite na srednjoj vatri oko tri minuta, kada krenu da pucketaju protresajte šerpu kako se ne bi zalepile za dno i nastavite sve dok ne prestane da pucketa.

Sklonite sa vatre, prebacite u činiju i posolite.

Umerenost je ključ

Dakle, kokice mogu biti zdrav i ukusan međuobrok, ali samo ako se pripremaju na pravilan način.

Najbolje je da ih napravite kod kuće, koristeći malo maslinovog ulja i bez dodatne soli.

Ako ih jedete u bioskopu, birajte manju porciju bez dodataka – tako ćete uživati u ukusu, a pritom sačuvati i zdravlje.

