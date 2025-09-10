Ovu užinu jedu i lekari i nutricionisti: Ne goji, a reguliše šećer u krvi i čuva srce

Otkrijte užinu koja je ukusna, zdrava i pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi i tako čuva srce.

Savršena užina koja zadovoljava želju za slatkim, a pritom ne podiže nivo šećera u krvi, jeste kombinacija grčkog jogurta sa orašastim plodovima i bobičastim voćem. Ovu preporuku složno daju i lekari i nutricionisti, ističući je kao izbalansiran i hranljiv međuobrok, prenosi zadovoljna.rs.

Zašto baš ova kombinacija?

Tajna leži u savršenom skladu sastojaka. Većina grčkih jogurta bogata je proteinima, a sadrži vrlo malo ili nimalo dodatog šećera. S druge strane, orašasti plodovi su izvor zdravih masti i vlakana, što je ključno za održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi. Proteini i vlakna usporavaju oslobađanje šećera u krvotok, sprečavajući nagle skokove koji mogu dovesti do umora i povećane želje za hranom.

Zdravi dodaci za još bolji efekat

Da bi užina bila još zdravija i ukusnija, preporučuje se dodavanje bobičastog voća. Ono je bogato vlaknima koja dodatno doprinose smanjenju naglog porasta šećera nakon obroka. Nutricionisti savetuju da se bira običan grčki jogurt, bez dodatih šećera, jer aromatizovane verzije često sadrže skrivene šećere. Ako vam je nivo šećera u krvi stabilan, možete dodati i kašičicu meda za malo dodatne slatkoće.

Stručnjaci naglašavaju važnost kombinovanja najmanje dve različite grupe namirnica u užini. Na taj način, obrok postaje ne samo nutritivno bogatiji, već i privlačniji zbog različitih boja i tekstura. Zato, sledeći put kada osetite glad između obroka, setite se ove jednostavne, a moćne kombinacije.

