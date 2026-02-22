Samo jedan doručak čisti creva kao metla: Priprema se nikad brže, a stomak će vam biti zahvalan

Svi smo zaboravili na palentu, a ona je bukvalno najbolji jutarnji čistač creva. Doručak gotov za čas, a posle njega nema nadutosti.

Palenta je savršen obrok za početak dana, jer je lagana, daje vam snagu i osećaj sitosti za naporan ostatak dana. Iako je nekada često bila na trpezama, sada je pomalo zaboravljena, ali nikad nije kasno da je ponovo uvrstite u jelovnik kao svoj omiljeni jutarnji čistač creva.

Predstavlja jednu vrlo zdravu namirnicu koja se pravi od kukuruznog griza, a priprema se na bezbroj načina.

Kukuruzno brašno ili griz veoma pozitivno utiču na opšte zdravlje. Pošto ne sadrži gluten, palenta je idealan prirodni lek za varenje za sve koji osećaju težinu nakon obroka.

Bogat nutritivni profil

Palenta sadrži zdrave masti, odnosno karotenoide, koji su zaslužni za bolje funkcionisanje našeg probavnog sistema. Zahvaljujući kukuruzu, ona ima veoma malo kalorija, pa je ovo ujedno i obrok koji ubrzava metabolizam.

Jedna je od najboljih namirnica jer se priprema brzo, ukus joj je blag, a stomak nakon nje ostaje ravan.

Palentu bi trebalo da konzumiramo bar jednom nedeljno. Čim je probate, videćete zašto je ovaj jutarnji čistač creva bolji izbor od bilo kog peciva iz pekare.

Zašto je palenta bolja od hleba i pahuljica?

Većina nas ujutru posegne za pecivom ili „zdravim“ pahuljicama koje su zapravo pune šećera. Problem je što takva hrana samo „uspava“ varenje i stvori onaj težak osećaj u stomaku već oko podneva.

S druge strane, ovaj jutarnji čistač creva radi potpuno drugačije.

Palenta je prepuna nerastvorljivih vlakana koja se ne vare odmah, već prolaze kroz sistem i usput pokupe sve ono što se nataložilo na zidovima creva. Zato se i kaže da deluje kao metla – ona ne daje vašem stomaku da „lenčari“, već ga tera da radi punom parom od ranog jutra. Uz to, daje vam onu stabilnu energiju, pa nećete imati napade gladi pre ručka.

Brz recept za čišćenje organizma: Gotovo za samo 5 minuta

Ovaj recept za čišćenje organizma je krajnje jednostavan: za jednu porciju stavite 2 dl vode da proključa sa malo soli i kašikom masti. Kad provri, dodajte dve i po kašike palente i mešajte par minuta na tihoj vatri. Možete dodati sir ili seme lana, što će samo pojačati efekat ovog prirodnog leka za varenje.

Savet: Prilikom mešanja preporučuje se upotreba drvene kašike, zbog same oksidacije, do koje može doći pri upotrebi metalne kašike.

