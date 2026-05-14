Nikada ne kupujte paradajz koji izgleda ovako: Jasno se vidi da je pun hemije (foto)

Paradajz pun hemije krije se iza jednog detalja koji svi previde. Odmah proverite peteljku: Evo kako da prepoznate prevaru i opasne plodove.

Paradajz pun hemije prepoznaje se na prvi pogled, ali većina kupaca i dalje naseda na isti trgovački trik. Savršeno ujednačena boja, beživotna peteljka i potpuni izostanak mirisa prvi su znaci da plod dolazi iz laboratorije, a ne sa njive.

Da biste izbegli kupovinu veštačkih plodova, dovoljno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih detalja koji nikada ne varaju. Poseban test sa peteljkom, koji prodavci pokušavaju da sakriju, odmah otkriva pravu istinu o svežini i poreklu.

Kako izgleda paradajz pun hemije na prvi pogled

Pravi domaći plod nikada nije savršen. Ima krivine, sitne ožiljke, ponekad zelenkastu kapicu kod peteljke.

Paradajz pun hemije je, suprotno tome, glatkiji od plastike, identičan u boji od vrha do dna i izgleda kao da je izašao iz kalupa. Takve plodove tretiraju etilenom da prisilno pocrvene, iako su brani potpuno zeleni.

Šta je paradajz pun hemije

To je plod ubran nezreo, prevezen na velike daljine i veštački obojen gasom etilenom ili tretiran sredstvima za sazrevanje. Spolja je crven, iznutra bled, tvrd i bez ukusa.

Tri znaka da je tretirani paradajz pred vama

Pre nego što stavite plod u kesu, pogledajte ove detalje:

Peteljka je suva i bela umesto zelena i mirisna, što znači da je plod dugo stajao u hladnjači.

umesto zelena i mirisna, što znači da je plod dugo stajao u hladnjači. Kora je previše sjajna, kao da je voskirana, a nokat ne ostavlja trag.

Meso je svetlo ružičasto, sa belim žilicama oko semenki, umesto sočno crveno.

Trik sa peteljkom koji otkriva hemijski paradajz

Pomirišite peteljku. Ako ne osetite ništa ili osećate samo miris kartona, plod je tretiran. Domaći paradajz oslobađa intenzivan, biljni miris već kada ga uzmete u ruku. Ovo je najbrži test za hemijski tretirani paradajz i prodavci ga ne pominju.

Zašto je važno izbegavati paradajz pun hemije

Plod koji nije sazreo na suncu nema isti sastav kao prirodno zreo. Likopen, gvožđe i vitamin C razvijaju se tek u poslednjim danima zrenja na biljci.

Veštački obojen paradajz pun hemije zadržava ostatke pesticida na kori, a koncentracija solanina u nedozrelom mesu može da iritira želudac. Probajte uvek da operete plod toplom vodom i sirćetom pre upotrebe.

Kako prepoznati pravi domaći plod na pijaci

Tražite paradajz nepravilnog oblika, sa različitim nijansama crvene i narandžaste. Težina mora biti veća nego što izgleda, što znači da je plod pun soka. Mirisna peteljka je obavezna. Ako prodavac drži gomilu identičnih, savršeno okruglih plodova, najverovatnije je u pitanju uvoz iz staklenika. Pitajte direktno odakle dolazi i kada je ubran.

Gde čuvati paradajz nakon kupovine

Nikada u frižideru. Hladnoća uništava arome i pretvara meso u brašnasto. Držite ga na sobnoj temperaturi, sa peteljkom okrenutom nadole, na tamnom mestu. Tako će dozreti prirodno i sačuvati ukus tri do pet dana.

Kako prepoznati paradajz iz plastenika

Plod iz plastenika je veći, sa debelom korom i bledim mesom. Nema izrazit miris ni karakteristične zelene linije oko peteljke.

Da li se hemijski paradajz može oprati

Pranjem se uklanja deo pesticida sa kore, ali ne i ono što je upijeno u meso tokom rasta. Najbolje je oguliti koru.

Zašto domaći paradajz brže propada

Jer nema konzervanse ni voštanu prevlaku. To je upravo znak da je prirodan i da ga treba pojesti u roku od nekoliko dana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com