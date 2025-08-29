Ova namirnica je riznica vitamina i minerala za pušače: Evo zašto bi trebalo da je jedete svakog dana

Zašto je paradajz važan za zdravlje
Paradajz je bogat vitaminima i mineralima ključnim za zdravlje nerava i normalnu cirkulaciju krvi. Stručnjaci ga preporučuju svima koji žele da poprave zdravlje posle pušenja, posebno zbog delovanja na pluća i krvne sudove.
Kuvani paradajz – još snažnije dejstvo
Kuvanjem paradajza povećava se nivo likopena, snažnog antioksidansa, čime postaje još korisniji u poređenju sa sirovim paradajzom. Preporučljivo je uključiti kuvani paradajz u svakodnevnu ishranu.
Zdrava i blistava koža
Paradajz je bogat vitaminom C, prirodnim antioksidansom koji pomaže koži da ostane sjajna i zdrava. Takođe sadrži vitamin A, gvožđe, kalijum i vitamin K, što doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi, očuvanju zdravlja nerava i cirkulacije.
Saveznik u mršavljenju
Paradajz je odličan izbor za one koji žele da smršaju – sadrži malo kalorija, a puno vlakana, što doprinosi dužem osećaju sitosti i olakšava gubitak masnih naslaga.
Voće ili povrće?
Iako se često smatra povrćem zbog kulinarske primene, paradajz je tehnički voće. U svakodnevnoj upotrebi, ipak, spada među povrće zbog načina na koji se koristi u jelima.
Kako ga konzumirati
- Jedite svež ili kuvani paradajz svakodnevno.
- Dodajte u salate, supe ili sosove.
- Iskoristite kombinaciju sa maslinovim uljem za bolju apsorpciju likopena.
- Redovno uključivanje paradajza u ishranu može smanjiti štetne efekte pušenja.
Da li redovno jedete paradajz?
