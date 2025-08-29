Ova namirnica je riznica vitamina i minerala za pušače: Evo zašto bi trebalo da je jedete svakog dana

Zašto je paradajz važan za zdravlje

Paradajz je bogat vitaminima i mineralima ključnim za zdravlje nerava i normalnu cirkulaciju krvi. Stručnjaci ga preporučuju svima koji žele da poprave zdravlje posle pušenja, posebno zbog delovanja na pluća i krvne sudove.

Kuvani paradajz – još snažnije dejstvo

Kuvanjem paradajza povećava se nivo likopena, snažnog antioksidansa, čime postaje još korisniji u poređenju sa sirovim paradajzom. Preporučljivo je uključiti kuvani paradajz u svakodnevnu ishranu.

Zdrava i blistava koža

Paradajz je bogat vitaminom C, prirodnim antioksidansom koji pomaže koži da ostane sjajna i zdrava. Takođe sadrži vitamin A, gvožđe, kalijum i vitamin K, što doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi, očuvanju zdravlja nerava i cirkulacije.

Saveznik u mršavljenju

Paradajz je odličan izbor za one koji žele da smršaju – sadrži malo kalorija, a puno vlakana, što doprinosi dužem osećaju sitosti i olakšava gubitak masnih naslaga.

Voće ili povrće?

Iako se često smatra povrćem zbog kulinarske primene, paradajz je tehnički voće. U svakodnevnoj upotrebi, ipak, spada među povrće zbog načina na koji se koristi u jelima.

Kako ga konzumirati

Jedite svež ili kuvani paradajz svakodnevno.

Dodajte u salate, supe ili sosove.

Iskoristite kombinaciju sa maslinovim uljem za bolju apsorpciju likopena.

Redovno uključivanje paradajza u ishranu može smanjiti štetne efekte pušenja.

Da li redovno jedete paradajz?