Patrijarh Pavle nije jeo ni meso ni voće: Ovo mu je bila omiljena hrana

Patrijarh Pavle nije jeo ni meso ni voće. Njegova omiljena hrana je biljka koju svi gazimo, a vekovima se smatra pravim prirodnim blagom.

Kada se govori o ishrani patrijarha Pavla, prva asocijacija je gotovo uvek duboka skromnost, a upravo je kopriva bila njegova omiljena hrana koju je redovno konzumirao.

Njegov životni put bio je jednostavan, lišen raskoši i suvišnih navika, a ta asketska jednostavnost reflektovala se i na njegove svakodnevne obroke.

Na patrijarhovoj trpezi često se nalazila ova biljka koju su naši preci izuzetno cenili, a koju danas mnogi nepravedno zaobilaze, iako raste gotovo svuda oko nas.

On je u njoj video dar prirode i temelj fizičke snage, duboko verujući u njeno blagotvorno dejstvo na zdravlje, baš kao i u jednostavne, prirodne ukuse poput soka od paradajza.

Biljka koju narod vekovima naziva prirodnim blagom

Retke su biljke koje imaju tako duboke korene u narodnoj medicini kao što je kopriva. Generacijama je ona bila neizostavan deo trpeze – od čorbi i pita do variva i okrepljujućih čajeva.

U narodu je vladalo nepisano pravilo da kopriva „jača krv“, zbog čega se posebno preporučivala iscrpljenim osobama koje su patile od hroničnog umora i nedostatka energije.

Njeni mladi, sveži listovi koriste se za pripremu jela, dok se nakon sušenja pretvaraju u napitak koji mnogi i danas rado piju zbog njegovog bogatog sastava.

Šta se krije u listovima koprive

Razlog zbog kog se ova biljka nalazi na vrhu liste najkorisnijih darova prirode leži u njenom impresivnom nutritivnom profilu. Ona je pravi rudnik vitamina C, K, D i B grupe, a obiluje mineralima poput gvožđa i magnezijuma.

Upravo zbog visokog sadržaja gvožđa, kopriva je nezaobilazna u ishrani onih koji žele da prirodnim putem ojačaju svoj organizam. Takođe, sadrži mravlju kiselinu, odgovornu za onaj poznati osećaj peckanja pri dodiru, zbog čega je mnogi nazivaju prirodnim multivitaminskim kompleksom.

Besplatna, dostupna, ali ne treba je brati bilo gde

Jedna od najvećih prednosti koprive je njena široka rasprostranjenost. Međutim, prilikom sakupljanja neophodno je poštovati pravila bezbednosti.

Stručnjaci naglašavaju da se ova biljka nikako ne sme brati u blizini prometnih saobraćajnica ili industrijskih postrojenja, jer ima sposobnost da apsorbuje štetne materije iz zagađenog zemljišta i vazduha. Takođe, ne zaboravite rukavice kako biste zaštitili kožu od neizbežnog „žarenja“.

Kako se kopriva najčešće koristi u ishrani

Kopriva je izuzetno zahvalna i svestrana biljka za pripremu zdravih obroka. Ovi recepti su se održali decenijama prvenstveno zbog pristupačnosti biljke, koja je bila osnovni deo svakodnevnog života na selu:

Čorbe i variva

Koristi se kao glavna namirnica u krem čorbama ili kao dodatak jelima od povrća.

Pite i pogače

Sitno seckana kopriva daje poseban ukus testima i pitama, slično kao i zelje ili spanać.

Zamena za spanać

Priprema se na isti način – kratko blanširana sa malo belog luka i ulja.

Okrepljujući čajevi

Osušeni listovi su idealni za pripremu čaja koji je tokom zimskih meseci pravi eliksir za imunitet.

Zašto je priča o koprivi i danas aktuelna

U vremenu kada se sve više okrećemo povratku jednostavnim životnim navikama i zdravoj ishrani, primer patrijarha Pavla ponovo dolazi u fokus.

Njegov odnos prema onome što je bila njegova omiljena hrana nije bio diktiran prolaznim trendovima, već dubokim uverenjem da čovek treba da koristi ono što mu priroda nesebično daje.

Kopriva, skromna biljka koju mnogi viđaju svakodnevno, podseća nas na mudrost da su najjednostavnija rešenja često i najdugovečnija, baš kao i sam život patrijarha Pavla.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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