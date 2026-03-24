Pazite šta kupujete: Jedan znak na piletini otkriva da je meso za bacanje

Rok trajanja često vara, a pokvarena piletina se prepoznaje po jednom znaku koji većina ljudi potpuno ignoriše.

Samo jedan pogrešan potez u prodavnici dovoljan je da se u vašoj kuhinji nađe pokvarena piletina, koja od najbržeg porodičnog ručka začas postane ozbiljna pretnja po zdravlje.

Iako je piletina na našim trpezama svetinja, upravo je kupujemo najviše mahinalno, ne razmišljajući previše dok pakovanje stavljamo u korpu. I tu se pravi kobna greška.

Živinsko meso propada brže od bilo kog drugog i ne prašta nepažnju, a ovaj propust se ne sme ignorisati dok ne bude prekasno.

Jasni signali koji otkrivaju da je pred vama pokvarena piletina

Iako pod prodajnim svetlima sve može delovati sjajno, prava istina o svežini krije se u detaljima koje većina ljudi previdi. Čak i ako rok trajanja na etiketi nije istekao, boja i tekstura mesa su vaša prva i najvažnija provera.

Sveže parče piletine mora biti svetloružičasto i čvrsto na dodir. Čim primetite sivkaste ili, još gore, zelenkaste tonove, to nije bezazleno odstupanje – to je dokaz da je pred vama pokvarena piletina.

Meso koje deluje previše bledo ili „isprano“ već je duboko u procesu kvarenja. Još gori znak je sluzava i lepljiva površina – takvo meso se ne može „spasiti“ pranjem ili začinima, već ide pravo u kantu.

Miris je vaša poslednja linija odbrane. Sveža piletina gotovo da nema miris, pa čim osetite bilo šta kiselkasto ili teško, znajte da je proces propadanja uveliko počeo i da takvo meso ne sme završiti u vašem loncu.

Greške koje pravimo prilikom kupovine

Većina nas gleda samo cenu i datum na deklaraciji, ali to nije dovoljna garancija. Poreklo mesa i način na koji je skladišteno igraju ključnu ulogu. Ako kupujete na meru, uvek pitajte prodavca kada je meso stiglo – njihovo izbegavanje odgovora je dovoljan signal da nešto nije u redu.

Rok trajanja kod piletine je kratak s razlogom.

Sve što vam deluje kao da „može još malo“ najčešće je već prešlo granicu bezbednosti. Ne dozvolite da vas niska cena namami na rizik, jer pokvarena piletina u frižideru može kontaminirati i sve ostale namirnice.

Kako sačuvati bezbednost hrane kod kuće

Čim piletinu unesete u kuću, prestaje svaka improvizacija. Meso ne sme da stoji na sobnoj temperaturi ni dok vi raspremate ostale kese. Odmah ga smestite u najhladniji deo frižidera, odvojeno od druge hrane.

Ako ne planirate pripremu istog dana, najsigurnije je da meso odmah zamrznete. Takođe, obratite pažnju na daske za sečenje – plastika je mnogo sigurnija od drveta jer ne upija bakterije koje se kasnije teško ispiraju.

Na kraju dana, pravilo je jednostavno: ako vam piletina deluje sumnjivo, verovatno i jeste neispravna. Bolje je baciti parče mesa nego proveravati sopstveno zdravlje zbog par stotina dinara.

(Krstarica/Ona.rs)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com