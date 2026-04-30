Peteljke od jagoda čuvajte kao oči u glavi: Čine čuda za organizam, a mi ih decenijama bacamo u smeće

Peteljke od jagoda kriju moćne antioksidanse i blago organizmu. Probajte ih u čaju i smutiju, pre nego što ih sledeći put bacite.

Peteljke od jagoda većina ljudi otkine i baci bez razmišljanja. Greška koja se ponavlja decenijama.

Taj zeleni deo nosi jednako vredne sastojke kao i sam plod, ponekad i više.

Domaćice ih najčešće tretiraju kao otpad. Stručnjaci za ishranu poslednjih godina menjaju tu naviku.

Razlog je jednostavan: zeleni listići jagode sadrže polifenole, vitamin C i biljna vlakna u koncentracijama koje vredi iskoristiti.

Zašto su peteljke od jagoda dobre za organizam

Krunica jagode nije ukrasni dodatak. To je deo biljke koji štiti plod dok raste, pa logično skladišti zaštitne materije.

Te materije prelaze u vašu šolju ili tanjir kada peteljke pravilno pripremite.

Korist koju donose:

blago smiruju nadimanje i pomažu varenju

doprinose unosu antioksidanasa koji se bore protiv slobodnih radikala

mogu pomoći u održavanju nivoa šećera u krvi posle obroka

deluju lako diuretički, pa pomažu izbacivanju viška tečnosti

blago osvežavaju dah zahvaljujući prirodnim taninima

Reč je o blagim, ali doslednim efektima. Niko ne tvrdi da lišće od jagoda zamenjuje terapiju, ali kao deo svakodnevne ishrane ima smisla.

Šta tačno krije zeleni deo jagode

Krunica jagode je biljno tkivo bogato elagičnom kiselinom, kvercetinom i vitaminom C, uz manju količinu vlakana i minerala. Ti sastojci podržavaju imunitet i zdravlje krvnih sudova.

Prema podacima koje navodi portal „Healthline“ o nutritivnom profilu jagoda, najveća koncentracija polifenola nalazi se baš u kožici i zelenim delovima ploda.

Logika je jasna: ono što biljka koristi kao štit, vama može poslužiti kao saveznik.

Kako iskoristiti peteljke od jagoda u kuhinji

Najlakši put je čaj. Operite peteljke pod mlazom hladne vode, prelijte ih ključalom vodom i ostavite da odstoje deset minuta.

Dobijate napitak blago travnatog ukusa, koji možete piti topao ili hladan uz krišku limuna.

Drugi način je smuti. Ubacite šaku peteljki sa jagodama, bananom i jogurtom u blender.

Snažan blender usitni vlakna toliko da ih nećete osetiti, a napitak dobija dublju aromu.

Ostale ideje:

seckajte ih sitno u zelene salate sa rukolom i orasima

dodajte ih u domaću limunadu za lakši, biljni ton

zamrznite ih u kockicama leda sa vodom za letnje napitke

ubacite ih u zelene smutije sa spanaćem i jabukom

Greške koje pravite sa peteljkama jagoda

Najčešća greška je loše pranje. Jagode su među voćem koje najviše zadržava ostatke prskanja, pa je dobro birati domaće, sa pouzdanog izvora.

Ako kupujete u radnji, potopite ih u vodu sa malo sirćeta deset minuta.

Druga greška je kuvanje peteljki na visokoj temperaturi. Vitamin C brzo nestaje, pa zadržite blago zaparivanje umesto vrenja.

Treća greška je sušenje na suncu, koje uništava boju i deo aktivnih materija. Sušite ih u hladu, na promaji.

Drška jagode nije za svakoga. Ako uzimate lekove za zgrušavanje krvi ili imate alergiju na bobičasto voće, konsultujte lekara pre nego što čaj uvedete u svakodnevnu rutinu.

Sezona traje kratko, navika ostaje

Iskoristite vrhunac sezone i zamrznite zelene listiće jagode u manjim porcijama.

Tako tokom godine imate sirovinu za čaj i smuti, bez kupovine suplemenata. Mali potez, velika razlika u kanti za otpatke.

Da li ste do sada bacali peteljke od jagoda ili ih već koristite na neki način o kome drugi ne razmišljaju?

Da li se peteljke od jagoda mogu jesti sirove?

Da, sirove su jestive ako su dobro oprane. Najbolji ukus daju kada ih sitno seckate u salate ili blendate u smuti.

Koliko često se može piti čaj od peteljki jagoda?

Jedna do dve šolje dnevno su sasvim dovoljne. Pravite pauze i posmatrajte kako vaš organizam reaguje na novi napitak.

Mogu li se peteljke od jagoda zamrznuti?

Mogu. Operite ih, osušite papirnim ubrusom i stavite u kesu za zamrzivač. Tako traju do šest meseci bez gubitka arome.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

