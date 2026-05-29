Nauka tvrdi: Ovo piće najbolje hidrira telo – bolje od vode

Mnogi greše misleći da je voda vrhunac osveženja. Postoje obični napici iz frižidera koji mnogo ozbiljnije i duže hidriraju telo.

Kada osetite žeđ, verovatno posegnete za čašom vode, ali nauka kaže da to nije najefikasniji način da se hidrira telo. Studija Univerziteta Sent Endruz u Škotskoj pokazala je da, iako voda brzo gasi žeđ, napici sa malim udelom šećera, masti ili proteina mnogo bolje održavaju vlažnost organizma.

Mleko je zakon za hidrataciju

Profesor Ronald Mogan objašnjava da brzina kojom tečnost napušta želudac diktira koliko će vas efikasno hidrirati telo.

Mleko se pokazalo kao superiorno u odnosu na vodu iz više razloga. Zahvaljujući laktozi, proteinima i mastima, mleko se sporije prazni iz želuca, što znači da duže zadržava tečnost u sistemu.

Pored toga, mleko sadrži natrijum, koji u telu deluje poput sunđera, vezujući vodu i smanjujući potrebu za mokrenjem.

Nutricionistkinja Melisa Madžumdar potvrđuje da elektroliti, uz kalorije koje usporavaju pražnjenje želuca, značajno doprinose tome kako mleko hidrira telo.

Zamke slatkih napitaka i alkohola

Iako šećer pomaže u određenoj meri, ne treba preterivati. Pića poput gaziranih sokova visokog sadržaja šećera ne moraju nužno bolje da osveže organizam.

Visoka koncentracija šećera može pokrenuti proces osmoze, izvlačeći vodu iz tela u creva, što znači da tečnost zapravo još nije apsorbovana kako bi optimizovala hidrataciju.

Kada je reč o kafi i alkoholu, situacija je specifična:

Obična kafa sa oko 80 mg kofeina hidrira telo gotovo jednako uspešno kao voda.

Jaka alkoholna pića deluju kao diuretici i podstiču izlučivanje tečnosti, dok ona razblažena, poput piva, imaju blaži efekat.

Iako voda ostaje najdostupniji način da se nadoknadi tečnost, za sportiste i one koji treniraju na visokim temperaturama, kombinacija elektrolita i nutrijenata iz napitaka poput mleka pruža superiornu podršku organizmu.

Jednostavna tajna bolje hidratacije

Iako voda ostaje najdostupniji način da se nadoknadi tečnost, za sportiste i one koji treniraju na visokim temperaturama, kombinacija elektrolita i nutrijenata iz napitaka poput mleka pruža superiornu podršku organizmu.

Vaše telo će vam svakako javiti kada mu je potrebno osveženje, a sada znate koji izbori će vam pomoći da ga efikasnije i duže hidrirate.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com