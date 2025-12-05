Pijete li vruću kafu? Ona može da skriva smrtonosnu opasnost za koju mnogi ne znaju

Većina nas voli jutarnju šolju — ali vruća kafa nosi skriven rizik. Ako pijete kafu dok je vrela, možete oštetiti jednjak.

Volite da kafa bude baš vrela? Dobro je znati — vruća kafa može da bude opasnija nego što mislite. I nije stvar u samoj kafi, već u temperaturi.

Zašto je problem u temperaturi, a ne u kafi

Istraživači International Agency for Research on Cancer (IARC), deo Svetske zdravstvene organizacije (SZO), ocenili su da konzumiranje pića — kafe, čaja, maté ili drugih — u temperaturi iznad oko 65 °C (≈ 149 °F) predstavlja “verovatno karcinogeno” po zdravlje.

Ključ je u tome da vrućim tečnostima lako možete opeći sluzokožu jednjaka. Takva ponovljena toplotna povreda — čak i bez hemijskih supstanci — može s vremenom da izazove ozbiljne posledice.

Šta kažu istraživanja

Analize pokazuju da ljudi koji redovno piju veoma tople napitke imaju veći rizik od raka jednjaka.

Istraživanje iz 2024. naglašava da bi standardne temperature kuvanja i serviranja kafe trebalo da budu niže — da bi se smanjio rizik po zdravlje, a zadržao ukus.

Istovremeno, nauka ne krivi samu kafu — toplota je glavni faktor rizika. Ako se napitak ohladi na razumnu temperaturu, kafa ostaje bezbedna.

Kako da nastavite da pijete kafu — bez rizika

Ne morate da odviknete od kafe. Ali možete da promenite navike — lako i brzo.

– Sačekajte da se kafa malo ohladi. Neka bude topla, prijatna za piće — ne žestoko vrela. Pet do deset minuta može da napravi razliku.

– Sipajte male gutljaje, ne pijuckajte brzo. Veliki gutljaj vrelog napitka može iznenada opeći zid jednjaka.

– Proverite da vam temperatura bude prijatna, ne parna. Ako osećate “grejanje” u grlu — to je znak da je kafa previše vrela.

Kada treba biti posebno oprezan

Ako već imate problema sa jednjakom, refluksom, gastritisom ili osećate često pečenje u grlu — vruća kafa može da pogorša stanje. Isto važi za ponovljene epizode pečenja ili osećaj “grejanja” posle gutljaja.

Ako primetite bol, pečenje ili tegobe u grlu, razmislite o promeni navika — možda nije kafa kriva, ali je temperatura.

Ključna jednostavnost promene

Vruća kafa ne mora da bude rizik, ukoliko joj date par minuta da se ohladi. Ne morate prestati da pijete — samo promenite tempo.

U budućnosti, sledeći put kad sipate šolju: sačekajte. Uživajte u toploj, ne opasno vreloj, kafi. Neka vam jutarnji ritual bude prijatan — i bezbedan.

