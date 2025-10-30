Pila je limunadu sa biberom svako jutro 10 dana: Rešila se problema koji je muči godinama

Više nikad nisam imala taj problem! Samanta je pila samo limunadu sa biberom i rešila se viška kilograma i nadutosti koji su je mučili godinama

Samanta Mulino je večito kuburila sa viškom kilograma. Pokušavala je sve i svašta da bi se rešila tog nepotrebnog viška, a onda je otkrila genijalan trik.

Počela je, zajedno sa suprugom, da ujutru na prazan stomak pije limunadu sa biberom i to na eks. I posle 10 dana došli su do izvrsnih rezultata.

Trik za ravan stomak

– Prvobitni plan nam je bio da to radimo 10 dana, ali nam se to jako dopalo tako da smo rešili da nastavimo da konzumiramo. Ono što je najbolje od svega jeste da smo se rešili naduvenosti, a prvi put se mom mužu desilo da od detinjstva ima kilažu kakvu želi. Osim što sam brzo izgubila kilograme, ovaj napitak mi je pomogao da ostanem na ovoj kilaži i da lakše regulišem apetit – rekla je Samanta na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Kako se priprema „čudesni napitak“?

Samanta otkriva da su prvo počeli sa mešavinom ceđenog limuna i kajenskog bibera, a da su kasnije rešili da eksperimentišu sa ukusima. Postepeno su dodavali:

Kurkumu (za imunitet)

Maslinovo ulje (dodaje se samo jednom do dva puta nedeljno)

Crni biber

Ovo je dokaz da jednostavni, jeftini sastojci mogu da naprave najveću promenu. Ako ste i vi spremni da se rešite dugogodišnjeg problema, isprobajte ovaj trik.

